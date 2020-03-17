Avatar’ın devam filmine korona rötarı
Avatar'ın devam filmi çekimlerinin koronavirüs nedeniyle ertelendiği belirtildi. Devam filminin vizyon tarihinin değişebileceği belirtildi.
James Cameron'un yönetmenliğini yaptığı Avatar‘ın uzun süredir gündemde olan devam filminin çekimleri bir süredir devam ediyordu. Önümüzdeki günlerde çekimler için Wellington’daki stüdyolara gitmeyi planlayan prodüksiyon ekibinin Yeni Zelanda’da devam eden prodüksiyonuna koronavirüsü salgını nedeniyle süresiz ara verildiği belirtildi.
İlk filmin başrollerini üstlenen Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver ve Stephen Lang‘in geri döndüğü devam filmlerinde Kate Winslet, Cliff Cutis, Michelle Yeoh, Oona Chaplin, David Thewlis, Edie Falco ve Vin Diesel da rol alıyor.
Avatar 2’nin 17 Aralık 2021’de vizyona girmesi planlanıyordu. Durdurma kararının uzaması vizyon tarihini değiştirebilir.
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