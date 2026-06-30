Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekili görevine iade edildi

Mahkeme kararıyla CHP'ye atanan mutlak butlan yönetimi, CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ı tedbirli olarak kesin ihraç cezası uygulamak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na (YKD) sevk etmişti. Kararın ardından Günaydın'ın grup başkanvekili görevi düşürülmüştü.

YDK toplantısında ise Günaydın'ın ihraç istemine karşı itirazı kabul edilmiş ve hakkındaki tedbir kararı kaldırılmıştı.

GÖREVİNE BUGÜN İADE EDİLDİ

18 Haziran'da tedbiri kaldırılan Günaydın'ın görevine iadesi bugün gerçekleştirildi.

CHP'de disiplin süreci kapsamında görev unvanı kaldırılan Gökhan Günaydın'ın tedbir kararının kaldırılmasının ardından Grup Başkanvekilliği görevi yeniden iade edildi.

NE OLMUŞTU?

Günaydın göreve iade sürecinin gecikmesine, "Odaya düşkün değiliz. Ama Meclis Başkanlığı bir gece yarısı nasıl grup başkanvekilliği tabelasını odamızdan söktüyse, şimdi geri takması lazım" ifadeleri ile tepki göstermişti.

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel de TBMM'ye yazı yazarak Günaydın'ın haklarının iadesini istemişti.