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Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekili görevine iade edildi

Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekili görevine iade edildi

30.06.2026 12:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekili görevine iade edildi

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından TBMM'deki grup başkanvekilliği görevinden alınan Gökhan Günaydın, yeniden görevine döndü.
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Mahkeme kararıyla CHP'ye atanan mutlak butlan yönetimi, CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ı tedbirli olarak kesin ihraç cezası uygulamak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na (YKD) sevk etmişti. Kararın ardından Günaydın'ın grup başkanvekili görevi düşürülmüştü.

YDK toplantısında ise Günaydın'ın ihraç istemine karşı itirazı kabul edilmiş ve hakkındaki tedbir kararı kaldırılmıştı. 

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GÖREVİNE BUGÜN İADE EDİLDİ

18 Haziran'da tedbiri kaldırılan Günaydın'ın görevine iadesi bugün gerçekleştirildi.

CHP'de disiplin süreci kapsamında görev unvanı kaldırılan Gökhan Günaydın'ın tedbir kararının kaldırılmasının ardından Grup Başkanvekilliği görevi yeniden iade edildi.

NE OLMUŞTU?

Günaydın göreve iade sürecinin gecikmesine, "Odaya düşkün değiliz. Ama Meclis Başkanlığı bir gece yarısı nasıl grup başkanvekilliği tabelasını odamızdan söktüyse, şimdi geri takması lazım" ifadeleri ile tepki göstermişti.

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel de TBMM'ye yazı yazarak Günaydın'ın haklarının iadesini istemişti.

İlgili Konular: #CHP #TBMM #Gökhan Günaydın

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