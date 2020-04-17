Avukatlar sokak hayvanları için yardım kampanyası başlattı

17 Nisan 2020 Cuma, 03:49

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, 15 gün boyunca sokak hayvanları için mama toplayacak. Bünyesinde 48 bin avukat bulunan baroya çağrıda bulunan hayvan hakkı savuncusu avukatlar, meslektaşlarının bağış desteği verebileceği bir proje başlattı.

26 Nisan’a kadar sürecek projede yüzde 42 indirimle pet burada.com’dan alışveriş yapılabilecek ve toplanan mamalar acil olarak ihtiyaç bölgelerine dağıtılacak.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bu sıkıntılı günlerde, pandemi sürecinde sokak hayvanlarımızı unutmadık" ifadeleri kullanıldı.







