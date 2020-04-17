Avukatlar sokak hayvanları için yardım kampanyası başlattı
İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, koronavirüs salgını günlerinde sokak hayvanları için proje başlattı.
İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, 15 gün boyunca sokak hayvanları için mama toplayacak. Bünyesinde 48 bin avukat bulunan baroya çağrıda bulunan hayvan hakkı savuncusu avukatlar, meslektaşlarının bağış desteği verebileceği bir proje başlattı.
26 Nisan’a kadar sürecek projede yüzde 42 indirimle pet burada.com’dan alışveriş yapılabilecek ve toplanan mamalar acil olarak ihtiyaç bölgelerine dağıtılacak.
İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bu sıkıntılı günlerde, pandemi sürecinde sokak hayvanlarımızı unutmadık" ifadeleri kullanıldı.
Video Haberler
- Cübbeli': 'Fitne çıkarttı' denmesinden korktum
- Prof. Dr. Sağlam'dan gençlere koronavirüs uyarısı
- Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı: Seferler durduruldu
- Çağrılar sıcak havaya yenik düştü! Aldırış etmediler
- Ataköy Marina'da görüntülendi!
- İBB Sözcüsü paylaştı: Şimdi çok daha mutlular
- İş insanı otomobilinde ölü bulundu
- Görüntüler ABD'de kaydedildi! Patlama anı kamerada
- Haydar Baş, son yolculuğuna böyle uğurlandı
- Ne yapıyorsunuz? sorusuna şaşkına çeviren yanıt