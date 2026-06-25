Son Dakika... 6 TEMA Vakfı üyesine 'NATO' tutuklaması: Aralarında Ankara İl Temsilcisi Nevzat Özer de var

Ankara’da düzenlenecek olan kritik NATO zirvesi öncesinde kentteki üst düzey 'güvenlik önlemleri' kamuoyunda tepkilere neden oluyor.

Yaklaşan NATO Zirvesi öncesinde Ankara genelinde geniş çaplı emniyet tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Bu önlemler dalgasında, kentteki TEMA Vakfı üyeleri hedef oldu. Güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonla gözaltına alınan TEMA Vakfı Ankara İl Temsilcisi Nevzat Özer ve beraberindeki 5 TEMA Vakfı üyesi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

6 ÇEVRECİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Savcılık sorgularının ardından "güvenlik önlemleri" gerekçe gösterilerek sulh ceza hakimliğine sevk edilen Özer ve diğer 5 TEMA üyesi hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, zirve öncesi yürütülen soruşturma dosyası kapsamında 6 kişinin de tutuklanmasına karar verdi.