Avustralyalılar Anzak Günü'nde atalarını evlerinde andı

25 Nisan 2020 Cumartesi, 08:59

Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'na karşı İngiltere'nin yanında savaşa giren Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusunun (ANZAC) Gelibolu Yarımadası'na asker çıkardığı gün olan 25 Nisan'da, Avustralya'da her yıl yüz binlerin katılımıyla gerçekleşen Anzak Günü Anma Törenleri, bu yıl Kovid-19 önlemleri nedeniyle kısıtlandı.



Covid-19 önlemleri kapsamında, halkın katılımı yasaklanan Şafak Ayini ve Anzak Yürüyüşü, başkent Canberra'nın yanı sıra eyalet başkentlerinde kısıtlı sayıda resmi katılımla gerçekleşti.

Televizyonlardan canlı yayınlanan anma törenlerine gidemeyen Avustralyalılar, büyük dedelerinin resimlerinin yer aldığı fotoğrafları, Anzakları anma sembolü olan "unutmayacağız" yazılı pankartları ve düzenledikleri saygı duruşlarını sosyal medya üzerinden paylaşarak, atalarını evlerinde andı.

Bazı Avustralyalılar da evlerinin önüne çıkarak komşularıyla birlikte, geçmişte ülkeye hizmet eden askerlerin anısına saygı duruşunda bulundu.

"BİZİ BU KADAR ÖZGÜR KILANLARI UNUTMAYALIM"

Başkent Canberra'daki Savaş Anıtı'nda düzenlenen Şafak Ayini töreninde, askerlerin yaptığı görevlere övgüde bulunan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "O kadar genç yaşta, bizi bu kadar özgür kılanları unutmayalım." ifadesini kullandı.

Anzak Günü geleneklerinin ilk kez kesintiye uğradığını ancak normalden daha az katılımla yapılan törenlerin, verilen hizmetin anlamını azaltmayacağını kaydeden Başbakan Morrison, "Büyük Savaş (1. Dünya Savaşı) sonrası 1919 yılındaki ilk Anzak Günü'nde İspanyol gribi salgınıyla mücadele ettiğimizden, geri dönen gaziler için düzenlenen şehir yürüyüşü ve törenler yapılamamıştı. Sokaklarımızın boş olmasına rağmen geri dönen o gaziler unutulmamıştı." dedi.

ANZAC'ın Gelibolu'ya asker çıkardığı 25 Nisan 1915'in yıl dönümünde, her yıl Avustralya'da Anzak Günü anma programları kapsamında hayatlarını kaybeden askerler anılıyor.

Ancak bu sene ülkede uygulanan Kovid-19 tedbirleri nedeniyle, her yıl Türklerin de katıldığı Anzak Yürüyüşü dahil çok sayıda anma programı iptal edildi.

Yurt dışından gelen yabancılara sınırların kapalı olduğu Avustralya'da, açık veya kapalı alanlarda hane halkı dışında ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi ve acil durumlar haricinde akraba ve ev ziyaretleri yasak.

Cenaze defin işlemlerinin 10, düğünlerin 5 kişiyle yapılabildiği Avustralya'da, kısıtlama ve karantina kurallarına uymayanlar para ve hapis cezalarına çarptırılıyor.