Aydın Büyükşehir Belediyesi maske dağıtımını sürdürüyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi, maskesiz girişin yasak olduğu pazar yerlerinde 5'erli paketler halinde maske dağıttı.
Maske dağıtım uygulamasına şehiriçi otobüslerde başlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağından dolayı evlere yapılan ekmek dağıtımında, ekmeklerle birlikte dağıtmıştı. Aydın Büyükşehir maske dağıtımına son olarak da pazar yerlerini ekledi.
BİNLERCE MASKE DAĞITILDI
Salı Pazarı’nda başlayan uygulamada pazarın beş farklı girişinde yerini alan AYBA personeli, pazara maskesiz gelen vatandaşlara Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı ve içinde 5 adet maske bulunan paketlerden dağıttı. Vatandaşlar bu duyarlı davranışından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.
MASKE DAĞITIMI DEVAM EDECEK
Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler ilçesinde kurulacak tüm pazarlarda maske dağıtımına devam edecek.
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