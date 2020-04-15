Aydın Büyükşehir Belediyesi maske dağıtımını sürdürüyor

15 Nisan 2020 Çarşamba, 11:34

Maske dağıtım uygulamasına şehiriçi otobüslerde başlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağından dolayı evlere yapılan ekmek dağıtımında, ekmeklerle birlikte dağıtmıştı. Aydın Büyükşehir maske dağıtımına son olarak da pazar yerlerini ekledi.

BİNLERCE MASKE DAĞITILDI

Salı Pazarı’nda başlayan uygulamada pazarın beş farklı girişinde yerini alan AYBA personeli, pazara maskesiz gelen vatandaşlara Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı ve içinde 5 adet maske bulunan paketlerden dağıttı. Vatandaşlar bu duyarlı davranışından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

MASKE DAĞITIMI DEVAM EDECEK

Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler ilçesinde kurulacak tüm pazarlarda maske dağıtımına devam edecek.