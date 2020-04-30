Aydın Büyükşehir Belediyesi maske dağıtımını sürdürüyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler, Söke ve Nazilli ilçelerinde yurttaşlara maske dağıttı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu ürün haline gelen maskelerin temini konusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Koronavirüsle (Covid 19) mücadele kapsamında alınan tedbirleri aralıksız sürdüren Aydın Büyükşehir, pazar yerlerinde maske dağıtımına devam etti. Efeler’deki pazar yerlerinde, Söke Yenikent Pazar Yeri ile Nazilli’deki Uzun Çarşı, Perşembe ve Yeni Mahalle pazar yerlerinde, Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Ağı (AYBA) personeli ile Büyükşehir Zabıta ekipleri tarafından maske dağıtıldı.
ÖNCE BİLGİLENDİRME SONRA MASKE
Pazar yerlerinde sosyal mesafe kuralına uyulması ve hijyen şartlarına dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgilendirme de yapan Büyükşehir personeli, maskeleri vatandaşlara ve pazarcılara ilk elden ulaştırdı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla on binlerce maskeyi vatandaşlara temin eden Büyükşehir, maske dağıtımını şehir içi otobüslerde de sürdürüyor. Dağıtılan maskelere bu kadar kolay ulaşılabildikleri için memnuniyetlerini belirten Aydınlılar, Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.
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