Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Doğan Holding banka kuruyor
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Doğan Holding’e bağlı D Yatırım Bankası AŞ. unvanlı kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verdi.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan BDDK kararına göre, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. İlke Turistik Yatırımlar A.Ş., Doğan Enerji, NETA Yönetim ve Havacılık ve Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlığı tarafından 200 milyon TL sermayeli D Yatırım Bankası A.Ş. kuruldu.
Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın Hürriyet ve Posta gazeteleri, Doğan Haber Ajansı, CNN Türk ve Kanal D’yi sattıktan sonra yeni yatırımlar aradığı ekonomi kulislerinde konuşuluyordu.
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