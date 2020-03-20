Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Doğan Holding banka kuruyor

20 Mart 2020 Cuma, 09:47

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan BDDK kararına göre, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. İlke Turistik Yatırımlar A.Ş., Doğan Enerji, NETA Yönetim ve Havacılık ve Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlığı tarafından 200 milyon TL sermayeli D Yatırım Bankası A.Ş. kuruldu.

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın Hürriyet ve Posta gazeteleri, Doğan Haber Ajansı, CNN Türk ve Kanal D’yi sattıktan sonra yeni yatırımlar aradığı ekonomi kulislerinde konuşuluyordu.