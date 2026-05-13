Sağanak ve dolu alarmı! Cadde ve sokaklar göle döndü: 12 yaralı

Samsun, Çankırı, Bolu, Yozgat, Kastamonu, Karabük ve Ankara’da etkili olan sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Taşan dereler, su altında kalan cadde ve iş yerleri ile ulaşımda yaşanan aksamalar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Birçok kentte araçlar sel sularına kapılırken, tarım arazileri de zarar gördü. Belediye ve itfaiye ekipleri su baskınlarının yaşandığı bölgelerde tahliye ve temizlik çalışmaları başlattı.

SAMSUN’DA DERE TAŞTI, ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ: 12 YARALI

Havza ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sonrası Hacı Osman Deresi taştı. Dere taşkını nedeniyle Cumhuriyet Meydanı çevresi ile Çay ve Bahçelievler mahallelerinde su baskınları yaşandı.

Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri taşkın yaşanan noktalarda çalışma yürüttü.

Öte yandan ilçe merkezindeki 4 mahalleyi etkileyen sel ve taşkınlarda sürüklenen araçlar ve sel suları nedeniyle 12 kişi yaralandı.

ÇANKIRI’DA RÖGARLAR TAŞTI

Çankırı’da kısa sürede etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Belediye ekipleri vidanjörlerle tıkanan rögarları açarak tahliye çalışması yaptı.

Kentte trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, vatandaşlar yağmurdan korunmak için iş yerleri ve saçak altlarına sığındı.

BOLU’DA ALT GEÇİTLER SUYLA DOLDU

Bolu’da sağanak ve dolu yağışı sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı iş yerlerini su basarken, D-100 kara yolundaki alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Sürücüler alt geçitlerde ilerlemekte güçlük çekerken, ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.

YOZGAT’TA GÜNLÜK YAŞAM AKSADI

Yozgat’ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, vatandaşlar sel suları nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

KASTAMONU’DA KÖY YOLLARINI SEL BASTI

Tosya ilçesinde aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı özellikle Gövrecik Köyü’nün Unduk Mahallesi’nde etkili oldu. Köy yolları sel sularıyla kaplanırken bölgede geniş su birikintileri oluştu.

Gövrecik Köyü Muhtarı İsmail Demirbaş, herhangi bir maddi zarar oluşmadığını açıkladı.

KARABÜK’TE DERE TAŞTI, TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

Eskipazar ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle dere taştı, bazı yollar su altında kaldı.

Çandırlar köyü mevkisinde taşan dere nedeniyle sürücüler kontrollü şekilde ilerlerken, çevredeki ekili tarım arazileri suyla kaplandı.

ANKARA’DA DOLU ETKİLİ OLDU

Bala ilçesinde sağanak ve dolu yağışı sonrası bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Dolu yağışı nedeniyle bazı bölgeler beyaza bürünürken, tarım arazilerinde de zarar oluştu.