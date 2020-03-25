Aydın'da 33 ayrı uygulamayla salgınla mücadele seferberliği sürüyor

25 Mart 2020 Çarşamba, 19:26

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "pandemi" sınıfına alınan koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı "Salgın Hastalıklarla Mücadele Kurulu" oluşturdu. Kente salgına karşı alınacak önlemleri belirleyen kurul şimdiye kadar kentte 33 ayrı uygulamayı hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada kentte salgına karşı yürütülen uygulamalar şöyle sıralandı:

•Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" sınıfına alınan corona/covid-19 salgınına karşı "Salgın Hastalıklarla Mücadele Kurulu" oluşturuldu.

•Her gün binlerce vatandaşın ziyaret ettiği ana hizmet binası girişlerinde 4 termal kamerayla önlem alındı.

•Vatandaşları bilgilendirmek amaçlı 200 bin adet broşür dağıtıldı.

•1400 adet billboard ve raket’e bilgilendirici görseller takıldı.

•Tüm etkinlik ve gösteriler iptal edildi.

•Dezenfeksiyon çalışması yapmak üzere 10 araç ve 40 personelden oluşan mobil hijyen ekibi kuruldu

•Büyükşehir Belediyesi hizmet binaları ve ASKİ vezneleri düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

•Şehir içi toplu ulaşım araçları düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

•Halkın yoğun olduğu alanlar (meydan, bulvar, cami, eczane, benzin istasyonu, açık vb.) dezenfekte ediliyor.

•Talepte bulunan tüm kamu kurumları ve hastaneler dezenfekte ediliyor.

•Çocuk oyun alanları düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

•Otogarlar düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

•Kuşadası Limanı’na yanaşan cruise gemisinin yolcuları için, yolcu otobüsleri tedbir amaçlı dezenfekte edildi.

•850 otobüs durağı düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

•17 ilçedeki yollar ve meydanlar dezenfektan ile yıkanıyor.

•Hizmet binalarında katlara dezenfekte aparatları konuldu.

•Sevgi evleri ile yaşlı barınma evlerine dışarıdan ziyaretçi girişi yasaklandı. Personele de özel kıyafetler, eldiven ve maskeyle çalışma talimatı verildi.

•Sokak hayvanları için mama noktaları arttırıldı.

•Toplu ulaşım araçlarımız sadece mesai saatlerinde hizmet vermeye başladı.

•Sağlık çalışanlarımıza toplu ulaşım araçlarımız ücretsiz hale getirildi.

•Sosyal mesafeyi korumak amacıyla toplu taşıma araçları kapasitesitesinin yarısı kadar yolcu taşıyacak şekilde düzenlendi.

•65 yaş üstü ve engelli su abonelerimize 50 metreküp içme suyu yüklemesi yapıldı.

•Kapalı olan 3 bin 10 içme suyu abonesinin suyu açıldı.

•Aydın’ın çeşitli noktalarında yer alan wifi bağlantı noktaları sosyal mesafeyi korumak amacıyla geçici olarak kapatıldı.

•Kentteki tüm banklara şerit çekildi ve evde kal etiketleri yapıştırıldı.

•Anons araçları ile gerekli olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde duyurular yapılıyor.

•Belediyenin tüm birimlerinde zemine “mesafeni koru” etiketleri yapıştırdı ve işyerlerinde kullanmak isteyen vatandaşlara da bu etiketler temin edildi.

•Tüm ihtiyaç sahiplerinin ve özellikle 65 yaş üstü vatandaşların sıcak yemek ihtiyaçları gideriliyor.

•Bakıma ihtiyacı olan ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın alış veriş ihtiyaçları konusunda yardımcı olunuyor.

•Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlarımıza dezenfektan ve sabun dağıtılıyor.

•Şehrimizdeki tüm bakıma muhtaç vatandaşlarımıza yapılan sosyal yardım ve evde bakım hizmetleri sürdürülüyor.

•Önceden beri devam eden kuru gıda, sebze ve meyve yardımlarına hız verilerek devam ediliyor.

•7 gün 24 saat 444 40 09 iletişim numaramıza gelen talepler ivedilikle karşılanıyor.