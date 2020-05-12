Ayşenur Arslan geri döndü

RTÜK'ün Halk TV programcısı Ayşenur Arslan'a verdiği 5 günlük yayın yasağı, Ankara 10. İdare Mahkemesi'nden döndü. Arslan bugün yayına devam edeceklerini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
12 Mayıs 2020 Salı, 10:43
Ankara 10. İdare Mahkemesi, HALK TV programcısı Ayşenur Arslan'a verilen yayın yasağı cezasını "geçici olarak" durdurdu.
RTÜK'ün kararı Halk TV'ye tebliğ etmeden, kanalın savunmasını almadan uygulamaya başlaması ve programı durdurmasının hukuki olmadığına hükmeden mahkeme, yasak kararı için tebliğin ve savunmanın alınmasının zorunlu olduğuna hükmetti.

Arslan kararı sosyal medya hesabından duyurarak, "Medya Mahallesi yeniden... Bugün konuğum Şirin Payzın. “Susmayacağız” diyen iki kadın gündemin tozunu alacağız. 11.00’de Halk TV’ye bekleriz" dedi.

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