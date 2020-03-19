"Aytaç Yalman koronavirüsten öldü" iddiası
Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü iddia etti.
Geçen pazartesi akşamı 80 yaşında hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın ölüm nedeninin koronavirüs olduğu öne sürüldü.
Sözcü yazarı Saygı Öztürk, KRT televizyonunda yaptığı açıklamada iddiayı dile getirirken, ölümün ardından Yalman'ın eşi ve kardeşinin de karantinaya alındığını söyledi.
Öztürk yaptığı açıklamada "GATA'ya sevk ediliyor. Orada malum virüs tanısı konuluyor. Evine gitmek istiyor ve bir kaç gün sonra hayatını kaybediyor. Hiçbir tören yapılmadan defnedililyor. Eşi ve kız kardeşi de karantinada tutuluyor" ifadelerini kullandı.
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