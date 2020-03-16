Aytaç Yalman yaşamını yitirdi

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman’ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
16 Mart 2020 Pazartesi, 21:58

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman’ın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yalman, bir süredir tedavi görüyordu. Aytaç Yalman, GATA’da tedavi gördüğü sırada saat 20.30 sularında yaşamını yitirdi.


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