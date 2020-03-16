Aytaç Yalman yaşamını yitirdi
Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman’ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman’ın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yalman, bir süredir tedavi görüyordu. Aytaç Yalman, GATA’da tedavi gördüğü sırada saat 20.30 sularında yaşamını yitirdi.
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