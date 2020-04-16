Babylon’dan karantina alfabesi

16 Nisan 2020 Perşembe, 15:34

Sosyal medya hesapları üzerinden verdiği mesajlar ve paylaştıkları içeriklerle müzikseverlerin yanında olan Babylon, “Evde Müzikle Kalmanın Alfabesi” kampanyasını başlattı.

Babylon, ahalisini 29 gün boyunca her gün yeni bir harf ve o harfin sloganına uygun şarkı ekleyecekleri listede buluşturuyor. Sevdiğimiz müzikleri tekrar tekrar dinlediğimiz, yenilerini keşfettiğimiz ve yeniden konserlerde buluşacağımız günlere ithafen herkesi her güne bir şarkı paylaşmaya davet ediyor.





Özgün içerikleriyle ve pozitif titreşimleriyle ahalisini bir araya getiren Babylon, “Evde Müzikle Kalmanın Alfabesi”yle dinleyicilerinin yanında olmaya devam edecek.



