Babylon’dan karantina alfabesi
Alternatif müziğin adresi Babylon, “Evde Müzikle Kalmanın Alfabesi” kampanyasını başlattı.
Sosyal medya hesapları üzerinden verdiği mesajlar ve paylaştıkları içeriklerle müzikseverlerin yanında olan Babylon, “Evde Müzikle Kalmanın Alfabesi” kampanyasını başlattı.
Babylon, ahalisini 29 gün boyunca her gün yeni bir harf ve o harfin sloganına uygun şarkı ekleyecekleri listede buluşturuyor. Sevdiğimiz müzikleri tekrar tekrar dinlediğimiz, yenilerini keşfettiğimiz ve yeniden konserlerde buluşacağımız günlere ithafen herkesi her güne bir şarkı paylaşmaya davet ediyor.
Özgün içerikleriyle ve pozitif titreşimleriyle ahalisini bir araya getiren Babylon, “Evde Müzikle Kalmanın Alfabesi”yle dinleyicilerinin yanında olmaya devam edecek.
Video Haberler
- İBB Sözcüsü paylaştı: Şimdi çok daha mutlular
- İş insanı otomobilinde ölü bulundu
- Görüntüler ABD'de kaydedildi! Patlama anı kamerada
- Haydar Baş, son yolculuğuna böyle uğurlandı
- Ne yapıyorsunuz? sorusuna şaşkına çeviren yanıt
- 'Haklarımızla, istifa ettirilmeden dönmek istiyoruz'
- Koronavirüsünden kurtuldu, ağlayarak eşine sarıldı
- Korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
- Onların anne ve babaları birer “Kahraman”
- Yunus sürüsü Galata Köprüsü'ne kadar geldi