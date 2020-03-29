BAE’nin Şam ile flörtü

29 Mart 2020 Pazar, 02:00

Dünya yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle diken üstündeyken Suriye’de Şam hükümeti ile Arap ülkeleri arasındaki yakınlaşma adımları sürüyor. Suriye resmi ajansı SANA, Devlet Başkanı Beşşar Esad ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid arasında önceki gün telefon görüşmesi yapıldığını bildirdi. Haberde, görüşmede koronavirüs salgınının ele alındığı belirtilirken “Bin Zayid’in, bu olağanüstü durumda BAE’nin Suriye halkına desteğini yinelediği” aktarıldı.

ELÇİLİK AÇILMIŞTI

Zayid, Twitter’dan paylaştığı mesajında, “Esad ile telefonda, yeni tip koronavirüs salgınının etkilerini ele aldık. Bu olağanüstü koşullarda BAE’nin kardeş Suriye halkına desteği ve yardımını yineledim. Sıkıntı zamanlarında dayanışma her şeyden öncedir. Kardeş Suriye de bu kritik koşullarda yalnız kalmayacaktır” ifadelerini kullandı.

BAE, Suriye’de iç savaşın başladığı 2011’de Şam’daki büyükelçiliğini kapatmış, 2018’de yeniden açmıştı. Söz konusu telefon görüşmesi de 2011’den bu yana bir ilk olmasıyla dikkat çekti. Suriye muhalefeti, uzun süredir Abu Dabi yönetimini Esad hükümetine gizlice desteklemek ve fon sağlamakla suçluyor. Eski Arap Birliği Genel Sekreteri ve eski Mısır Dışişleri Bakanı Amr Musa, geçen ay Suriye’nin Arap Birliği’ne geri dönmesinin an meselesi olduğunu söylemişti. Şam yönetimi yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. 23 Mart’ta ülkedeki ilk koronavirüs vakası açıklanmıştı. Ardından vaka sayısının 5’e çıktığı duyurulmuştu.

HASEKE’DE ORTAK DEVRİYE

Ankara-Moskova arasında 5 Mart’ta imzalanan mutabakat İdlib’de gerilimi dindirmeye yetmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, “Türkiye’nin İdlib’deki muhalefet ile radikalleri birbirinden ayırma çabalarına devam etmesini umduklarını” belirtti. Öte yandan Rus askeri polisi sözcüsü Rus ve Türk askerlerinin Suriye’nin başkenti Şam’a en uzak mesafedeki Haseke kentinde dört saatlik devriye faaliyeti gerçekleştirdiğini açıkladı.

BM’YE MEKTUP YAZDILAR: ‘YAPTIRIMLAR KALDIRILSIN’

İran, Suriye, Kuzey Kore, Venezüella, Çin, Rusya, Küba ve Nikaragua, yeni tip koranavirüs salgınıyla mücadele için başta ABD’den olmak üzere, ülkelerine yönelik tek taraflı yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu. İran’ın resmi ajansı IRNA’nın haberine göre 8 ülke, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektupta, tek taraflı yaptırımlar ve BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarının derhal kaldırılmasını talep etti.