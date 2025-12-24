Son dakika... 11. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

11. Yargı Paketi'nde yer alan kamuoyunda 'Covid-19" düzenlemesi olarak bilinen ve 50 bin mahkuma tahliye yolu açan 27. madde, deprem suçları çıkarılarak kabul edildi.

Bu şekliyle, kanun teklifinden terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçlarının yanı sıra depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanlar 'erken tahliye' düzenlemesinden yararlanmayacak.

TEKLİFTEKİ DÜZENLEMELER...

Teklifte yer alan bazı düzenlemeler şöyle: