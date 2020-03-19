Bakan açıkladı: Ligler süresiz ertelendi
Bakan Kasapoğlu, TFF, TBF ve TVF Başkanları ile görüşüp, erteleme kararı aldı. Kasapoğlu, “Ülkenin yarınları için bu kararı aldık” dedi.
Tüm dünyadan sonra 1 haftalık gecikme ile Türkiye de ligleri durdurma kararı aldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbol, basketbol, voleybol federasyonları başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile korona virüs salgınına yönelik süreçle ilgili olarak bir araya geldi. Nihat Özdemir, Hidayet Türkoğlu ve Akif Üstündağ’ın yanı sıra Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da toplantıya katıldı.
Çin'de başlayarak dünyaya yayılan korona virüs salgını özellikle Avrupa'da etkisini göstermiş ve birçok ülkede ligler ertelenmişti. Türkiye Futbol Federasyonu ise tedbir olarak maçların seyircisiz oynanmasına karar vermişti. TFF Başkanının oynayalım kararına karşın TFF yönetiminin erteleme konusunda görüş belirttiği iddia edildi.
İspanya, İtalya ve Almanya'da futbolcuların peşi sıra hastalanması da erteleme kararında etkili oldu.
Maçlar belirsiz bir süre ile geçici olarak askıya alındı.
Bakan Kasapoğlu, “Önlemler nedeniyle herkese teşekkür ediyorum, en iyi kararı almak zorundaydık. Salgının en fazla etkilediği alan spor. EURO 2020 1 yıl ertelendi. Biz liglerin seyircisiz oynatma kararını en erken alan ülkeydik. Bu kararı yeniden değerlendirdik. Bu süreci en az zararla atlatmak için bu kararı aldık. Ligleri erteledik” dedi.
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