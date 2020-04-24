Bakan açıkladı: Tüm abonelere ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bakanlığımız ile operatörler arasında vardığımız mutabakatla operatörlerimiz, 81 milyon cep telefonu abonesine ramazanda 1’er gigabyte interneti ücretsiz sağlayacak." dedi.

cumhuriyet.com.tr
24 Nisan 2020 Cuma, 09:29

Bakan Adil Karaismailoğlu, "Kovid-19 tedbirleri sonrasında yurttaşların internet kullanımını daha da arttı. İnternet kullanımının bu dönemde vatandaşlarımıza ayrıca bir yük getirmemesi amacıyla GSM operatörlerimizden vatandaşlarımız adına destek istedik." ifadelerini kullandı.



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