Bakan açıkladı: Tüm abonelere ücretsiz olacak

24 Nisan 2020 Cuma, 09:29

Bakan Adil Karaismailoğlu, "Kovid-19 tedbirleri sonrasında yurttaşların internet kullanımını daha da arttı. İnternet kullanımının bu dönemde vatandaşlarımıza ayrıca bir yük getirmemesi amacıyla GSM operatörlerimizden vatandaşlarımız adına destek istedik." ifadelerini kullandı.





