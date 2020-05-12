Bakan Bekir Pakdemirli’den talimat: Bir mühür daha

12 Mayıs 2020 Salı, 02:00

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Çarşamba BES’te yargıya karşın çalışmaların sürdürüldüğü yönündeki bilgileri Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Samsun Valisi Osman Kaymak ile paylaştı.

Bu gelişmenin ardından Pakdemirli’nin talimatıyla jandarma ekipleri şantiye alanını boşalttı. Jandarma, daha sonra şantiye binasının kapısını mühürledi.

Santralın mühürlenmesinin ardından Çarşamba Çevre ve Çiftçiler Derneği Sözcüsü Murat Şenel ile Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı İshak Memişoğlu birer açıklama yaptı.

Memişoğlu, halkın, meslek odalarının ve çevrecilerin kazandığını söyledi. Murat Şenel de “Çarşamba Ovamızın ve Samsun’un kirlenmesine doğal güzelliklerinin yok olmasına asla müsaade etmeyiz. Bu konuda kararlı mücadelemiz sonuna kadar yargı çerçevesinde devam edecektir” dedi.