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Temmuz 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte en yüksek ödeme yapan bankalar...
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Temmuz 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte en yüksek ödeme yapan bankalar...

7.07.2026 12:31:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Temmuz 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte en yüksek ödeme yapan bankalar...

Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gözler bankaların güncelleyeceği promosyon kampanyalarına çevrilmişti. Maaş artışlarıyla birlikte birçok banka promosyon ödemelerini ve sunduğu ek avantajları yeniledi. Peki, güncel oranlar ne durumda ve hangi banka ne kadar kazanç sağlıyor? İşte kuruşu kuruşuna güncel emekli promosyon tablosu...

Temmuz 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte en yüksek ödeme yapan bankalar...

Türkiye'de milyonlarca emeklinin gündeminde, zamlı maaşlarla birlikte yenilenen banka promosyonları bulunuyor.

Temmuz 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte en yüksek ödeme yapan bankalar...

Maaşını farklı bankalara taşımak veya mevcut bankasıyla taahhüt yenilemek isteyen yurttaşlar, kurumların sunduğu güncel teklifleri araştırıyor. Bankacılık sektöründeki müşteri kazanma rekabeti sürerken, promosyon tutarları ek avantajlarla birlikte çok ciddi seviyelere ulaşıyor.

Temmuz 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte en yüksek ödeme yapan bankalar...

KAMPANYALARI KARŞILAŞTIRMADAN KARAR VERMEYİN

Emekli promosyonlarındaki hareketliliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, temmuz ayında maaşların güncellenmesiyle birlikte bankaların kampanyalarını hızla revize ettiğini belirtti.

Temmuz 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte en yüksek ödeme yapan bankalar...

Zamlı maaşların kesinleşmesinin ardından yeni tutarların devreye girdiğine dikkat çeken Karakaş, emekli yurttaşlara herhangi bir taahhüt vermeden önce bankaların güncel kampanyalarını ve bizden istedikleri ek koşulları detaylıca karşılaştırmaları tavsiyesinde bulundu.

Temmuz 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte en yüksek ödeme yapan bankalar...

YATIRIMCILARIN DİKKATİNE: ANA PROMOSYON VE EK KOŞUL AYRIMI

Banka reklamlarında karşılaştığınız en yüksek (tavan) promosyon tutarları, genellikle doğrudan hesaba yatan "koşulsuz" parayı ifade etmiyor.

Temmuz 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte en yüksek ödeme yapan bankalar...

Bankalar, temel maaş promosyonunun üzerine; otomatik fatura talimatı verme, kredi kartı ile belirli bir miktar harcama yapma, ek hesap (KMH) açma veya yeni emekli müşteri getirme gibi şartlar koyarak toplam rakamı yükseltmektedir.

Temmuz 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte en yüksek ödeme yapan bankalar...

Sadece maaşınızı taşıyarak alacağınız "temel promosyon" ile şartları yerine getirdiğinizde alacağınız "toplam kazanım" arasındaki farka dikkat etmeniz büyük önem taşıyor. Ayrıca tüm bankaların bu ödemeleri 3 yıllık maaş alma taahhüdü karşılığında yaptığını unutmamalısınız.

Temmuz 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte en yüksek ödeme yapan bankalar...

BANKA BANKA GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI LİSTESİ (TEMMUZ 2026)

Emekli yurttaşların en çok araştırdığı banka promosyon listesi güncellendi. 3 yıllık taahhüt karşılığında, ek şartlar dahil edilerek ulaşılabilecek en düşük kazançtan en yüksek kazanca doğru sıralanmış temmuz ayı güncel listesi şu şekildedir:

Temmuz 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte en yüksek ödeme yapan bankalar...

ZİRAAT BANKASI

Toplam kazanım: 12.000 TL'ye kadar

Maaş aralığına göre ödemeler: 0–9.999 TL alanlara 5.000 TL, 10.000–14.999 TL alanlara 8.000 TL, 15.000–19.999 TL alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL.

 

 

Temmuz 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte en yüksek ödeme yapan bankalar...

VAKIFBANK

Toplam kazanım: 12.000 TL'ye kadar

Maaş aralığına göre ödemeler: 0-10.000 TL arası 5.000 TL, 10.000-15.000 TL arası 8.000 TL, 15.000-20.000 TL arası 10.000 TL, 20.000 TL ve üzerine 12.000 TL.

Temmuz 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte en yüksek ödeme yapan bankalar...

HALKBANK

Toplam kazanım: 12.000 TL'ye kadar

Maaş aralığına göre ödemeler: 10.000 TL altı (ölüm aylığı) 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arası 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arası 10.000 TL, 20.000 TL ve üzerine 12.000 TL.

Temmuz 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte en yüksek ödeme yapan bankalar...

AKBANK

Toplam kazanım: 15.000 TL'ye kadar

Maaş aralığına göre ödemeler: 0-9.999 TL arası 6.250 TL, 10.000-14.999 TL arası 10.000 TL, 15.000-19.999 TL arası 12.500 TL, 20.000 TL ve üzerine 15.000 TL.

Temmuz 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte en yüksek ödeme yapan bankalar...

KUVEYT TÜRK

Toplam kazanım: 15.500 TL'ye kadar

Maaş aralığına göre ödemeler: 0-10.000 TL arası 8.500 TL, 10.000-15.000 TL arası 11.500 TL, 15.000-20.000 TL arası 13.500 TL, 20.000 TL ve üzerine 15.500 TL. (Kredi kartı kullanımı ve fatura talimatları ile altın puan/nakit ödül dahildir.)

Temmuz 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte en yüksek ödeme yapan bankalar...

QNB FİNANSBANK

Toplam kazanım: 20.000 TL'ye kadar

Maaş aralığına göre ödemeler: 0-9.999 TL arası 8.500 TL, 10.000-14.999 TL arası 13.500 TL, 15.000-19.999 TL arası 16.500 TL, 20.000 TL ve üzerine 20.000 TL.

Temmuz 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte en yüksek ödeme yapan bankalar...

TEB (TÜRK EKONOMİ BANKASI)

Toplam kazanım: 21.000 TL'ye kadar

Maaş aralığına göre ödemeler: 0-10.000 TL arası 14.000 TL, 10.000-15.000 TL arası 17.000 TL, 15.000-20.000 TL arası 19.000 TL, 20.000 TL ve üzerine 21.000 TL. (Elektrik veya doğalgaz zorunlu olmak üzere en az 2 fatura talimatı verilmesi gerekmektedir.)

Temmuz 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte en yüksek ödeme yapan bankalar...

GARANTİ BBVA

Toplam kazanım: 25.000 TL'ye kadar

Ana promosyon ve ek koşullar: 15.000 TL temel promosyonun yanı sıra; 2.000 TL kredi kartı harcamasına 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap kullanımına 2.000 TL ve yeni sigorta poliçesi kesimine 2.000 TL ek bonus sunulmaktadır.

Temmuz 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte en yüksek ödeme yapan bankalar...

İŞ BANKASI

Toplam kazanım: 25.000 TL'ye kadar

Ana promosyon ve ek koşullar: 15.000 TL temel ödemeye ek olarak; fatura talimatı ve kredi kartı harcaması gibi koşulların sağlanmasıyla 10.000 TL'ye kadar ilave avantaj sağlanmaktadır.

Temmuz 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte en yüksek ödeme yapan bankalar...

ALBARAKA TÜRK

Toplam kazanım: 30.000 TL'ye kadar

Ana promosyon ve ek koşullar: Temel ödemeler 8.300 TL'den başlayarak maaş tutarına göre 20.000 TL'ye kadar çıkmaktadır. Otomatik fatura talimatı ve yeni emekli müşteri yönlendirmesi gibi ek görevlerle toplam kazanç 30.000 TL'ye ulaşmaktadır.

Temmuz 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte en yüksek ödeme yapan bankalar...

DENİZBANK

Toplam kazanım: 30.000 TL'ye kadar

Ana promosyon ve ek koşullar: 12.000 TL temel promosyon sunulurken; kredi kartı harcaması, fatura talimatı ve KMH (Kurtaran Hesap) kullanımıyla birlikte 18.000 TL'ye varan ek ödeme yapılmaktadır.

Temmuz 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte en yüksek ödeme yapan bankalar...

YAPI KREDİ

Toplam kazanım: 30.000 TL'ye kadar

Ana promosyon ve ek koşullar: 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL temel ödeme yapılmaktadır. Fatura talimatı, kredi kartı harcamaları, dijital bankacılık kullanımı ve mobil müşteri kazanımı gibi ek koşullarla rakam 30.000 TL'ye çıkabilmektedir.

Temmuz 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte en yüksek ödeme yapan bankalar...

ING BANK

Toplam kazanım: 32.000 TL'ye kadar

Ana promosyon ve ek koşullar: Maaş aralığına göre koşulsuz olarak 15.000 TL'ye kadar temel promosyon verilmektedir. Bankanın belirlediği ek avantajlar ve fatura talimatlarıyla toplam rakam 32.000 TL'ye kadar yükseltilebilmektedir.

Temmuz 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte en yüksek ödeme yapan bankalar...

ŞEKERBANK

Toplam kazanım: 35.000 TL'ye kadar

Ana promosyon ve ek koşullar: 0-9.999 TL maaş dilimindekilere 18.000 TL promosyon sunan banka, 20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere ek koşulların da yerine getirilmesiyle birlikte toplam 35.000 TL'ye varan ödeme yapmaktadır.

Temmuz 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte en yüksek ödeme yapan bankalar...

Not: Temmuz ayı güncel kampanyaları dahilinde hazırlanan bu listedeki şartlar, bankaların kendi inisiyatifinde değişiklik gösterebilir. En doğru işlem için başvurudan önce bankaların resmi kanallarından teyit almanız önerilir.

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