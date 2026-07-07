AKP’de CHP hesabı tutmadı: Gündem yine ekonomi

CHP’ye yönelik mutlak butlan kararının ardından gündeme gelen tartışmalar siyasetin en önemli gündem başlıklarından biri olmayı sürdürürken, AKP kulislerinde bu sürece ilişkin farklı bir değerlendirme yapılıyor.

Cumhuriyet’in AKP kaynaklarından edindiği bilgilere göre, parti yönetimi ve milletvekilleri, CHP’de yaşanan gelişmelerin iktidara doğrudan siyasi avantaj sağlamayacağı görüşünde birleşiyor. Kurmayların saha değerlendirmelerinde ortak tablonun ekonomik sorunlar olduğu ifade ediliyor. Parti kaynakları, seçmenin siyasi tartışmalardan çok geçim sıkıntısını gündeme taşıdığını belirterek, hayat pahalılığı, yüksek kira bedelleri, gıda fiyatlarındaki artış ve alım gücündeki düşüşün en fazla dile getirilen sorunlar arasında yer aldığını aktardı. Edinilen bilgilere göre, teşkilatlardan gelen geri bildirimler parti yönetiminde de kapsamlı biçimde değerlendiriliyor.

AKP kurmayları, seçmenin CHP’deki gelişmeleri takip ettiğini ancak bunun oy tercihlerini değiştirecek temel unsur olarak görülmediğini ifade ederken, “Vatandaşın gündemi siyaset değil, geçim. İnsanlar mutfağını, kirasını, çarşı pazarı konuşuyor. Ekonomi düzelmeden seçmeni yeniden kazanmak kolay değil” değerlendirmesinde bulunuyor.

İYİLEŞTİRME PROGRAMLARI ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Parti kulislerinde, sahadan gelen raporlar doğrultusunda ekonomi başlığının yeniden öncelikli gündem maddesi haline geldiği belirtiliyor. Kaynaklar, özellikle dar gelirli kesimler ve emeklilere yönelik beklentilerin yoğunlaştığını aktarırken, ekonomi yönetiminin bu talepler doğrultusunda çeşitli iyileştirme programları üzerinde çalıştığını ifade ediyor.

AKP kaynakları, yeni yasama döneminde ekonomik rahatlamayı hedefleyen bazı adımların gündeme gelebileceğini belirtirken, atılacak adımların yurttaşlara günlük yaşamına doğrudan yansımasının siyasi açıdan da belirleyici olacağı değerlendirmesini yapıyor. Parti içinde, ekonomik göstergelerde hissedilir bir iyileşme sağlanmadan siyasi tartışmaların seçmen nezdinde beklenen etkiyi oluşturmayacağı görüşünün ağırlık kazandığı ifade ediliyor.