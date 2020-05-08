Bakan duyurdu: Emekli maaşları ödemeleri öne çekildi!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, emekli maaşı ödemelerinin öne çekildiğini açıkladı. Selçuk, SSK’lıların 15-20 Mayıs arasında, Bağ-Kur’luların da 21-22 Mayıs’ta emekli aylığı alacağını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli aylığı ödemelerinin 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. SSK’lılar 15-20 Mayıs arasında, Bağ-Kur’lular da 21-22 Mayıs’ta emekli aylığı alacak.
Selçuk, 19 Mayıs’ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs’ın Ramazan Bayramı’na denk gelmesi sebebiyle ödemeleri erkene aldıklarına dikkat çekti.
Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs’ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs’ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs’ta emekli aylıkları ödenecek. 4B (Bağ-kur) kapsamındaki emekliler ve hak sahiplerinin aylıkları ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs’ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs’ta hesaplarına yatırılacak.
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