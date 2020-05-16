Bakan Ersoy, truzim faaliyetleri için 28 Mayıs'ı işaret etti

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 18:24

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm faaliyetleri için Mayıs ayının sonuna dikkat çekti. Ersoy turizmin başlama tarihi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar" dedi.

Bakan Ersoy'un konuşmasında öne çıkanlar:

GÜVENLİ ALGI

"Otelleri kapatmadık, hava ve kara trafikleri durdurulduğu için tesisler kendileri kapatmak zorunda kaldı. Genelgeler ve kriterler konusunda gerekli adımları attık. Güvenli algının tamamen sağlanması gerekiyor. Bunun için de detaylı bir sertifikasyon programı başlattık. Dünyada ilk oldu, AB de benzer bir çalışma yapma kararı aldı."

DIŞ TURİZM

"Haziran ortalarından sonra da dış turizmin belli ülkelerde başlayacağını düşünüyoruz"

UÇUŞLAR MAYIS SONU

"Uçuşlar benim öngörüm, toplum disiplininde gevşeme olmazsa veriler de aşağıya doğru gitmeye devam ederse mayıs sonu açılır diye inanıyorum"

"Yurt dışı uçuşları haziran içinde birçok noktada başlar diye aynı şekilde düşünüyorum"

İLK UÇUŞ TRAFİĞİ AÇILACAK ÜLKELER

"Asya trafiği sanki açılabilir gibi gözüküyor. Çin, Güney Kore gibi birçok ülkede düzelmeler hızlı şekilde var. Onlar sanki öncelikli açılacakmış gibi. Avrupa ülkelerinde çok ciddi düzelmeler var"