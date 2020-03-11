Bakan Koca: Mücadeleyi birlikte vereceğiz
Sağlık Bakanı Koca, " Mücadeleyi birlikte vereceğiz. her önemli olayı size titizlikte bildireceğiz" açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de kroonavirüs vakasına rastlanmasının ardından yeni bir açıklamada daha bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koca, "Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı 4 şey tesis eder. Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme. Bu 4'üne de sahibiz. Tedbirde birlikteyiz. Mücadeleyi birlikte vereceğiz. her önemli olayı size titizlikte bildireceğiz" dedi.
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