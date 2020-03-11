Bakan Koca: Mücadeleyi birlikte vereceğiz

11 Mart 2020 Çarşamba, 16:13

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de kroonavirüs vakasına rastlanmasının ardından yeni bir açıklamada daha bulundu.





Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koca, "Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı 4 şey tesis eder. Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme. Bu 4'üne de sahibiz. Tedbirde birlikteyiz. Mücadeleyi birlikte vereceğiz. her önemli olayı size titizlikte bildireceğiz" dedi.