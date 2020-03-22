Bakan Koca: Yaşamını yitirenlerin sayısı 30'a çıktı

22 Mart 2020 Pazar, 22:08

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 9 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada 289 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi.

Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana koronavirüs nedeniyle 30 yurttaş yaşamını yitirdi. Toplam koronavirüs vakası 1236 oldu.

Koca, ''Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Evimizde kalalım. risk almayalım. hayat eve sığar. Bugüne kadar toplam 20345 test yapıldı, 1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek'' açıklamasını yaptı.