Son dakika... Ünlülere 'uyuşturucu' operasyonunda yeni dalga: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na ev hapsi talebi!

Dizi-film-müzik sektörü, medya ve iş dünyasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "uyuşturucu" operasyonları devam ediyor.

Söz konusu soruşturma kapsamında bugün bir yeni dalga operasyon daha gerçekleştirildi.

OKTAY KAYNARCA, EMEL MÜFTÜOĞLU...

Bu kapsamda Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gibi isimler dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Operasyona dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/280882 CBS sayılı soruşturma dosyası kapsamında,

Oktay KAYNARCA

Emel MÜFTÜOĞLU

Neda ŞAHİN

Ali SERT

Rabia KARATAŞ

Selen ÇETİNKAYA

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından bir ve/veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır.

Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Son olarak; Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi ATK’daki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

EV HAPSİ TALEBİ

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun savcılık ifadesi tamamlandı.

Savcılık iki ismi, ev hapsi şeklinde adli kontrol talebinde bulunarak Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.