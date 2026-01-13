Stüdyo gerilmiş, tehditler savurmuştu: Melik Yiğitel 'özür diledi'

Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulunması ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı hedefe almasının ardından programda konuk olan Gazeteciler Melik Yiğitel ile Gürbüz Evren tartışmaya başlamıştı.

Evren, Yiğitel'e, "Yağcılık yapma" derken, Yiğitel tehditler savurarak "Sana bunu ödetirim. Seni bitiririm” ifadelerini kullanmıştı. Stüdyonun gerilmesiyle program reklama gitmiş ancak Yiğitel reklam sonrası tehditlerine devam etmişti.

Yiğitel yeni bir açıklama yaparak ‘özür dilediğini’ duyurdu. Yiğitel şunları söyledi:

“Çok nahoş bir üslup takındım. Kendime de yakıştıramadım. Öncelikle Gürbüz Evren'den özür diliyorum. Canlı yayında bu tür kazalar olmaması gerekiyor.”