Bakan Koca'dan açıklama: Yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e ulaştı

21 Mart 2020 Cumartesi, 00:15

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıklamasına göre, Türkiye'de 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle birlikte koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a ulaştı. Yeni vakalarla birlikte Türkiye'nin toplam vaka sayısı 670'e ulaştı.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, ''Son 24 saatte 3656 şüpheliye test yapıldı. 311’i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim'' ifadelerini kullandı.