'Erdoğan sonrası' tartışmaları Gazze mitingine mi yansıdı? Katılmayan isimler dikkat çekti

Milli İrade Platformu tarafından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına "dur" demek için “Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin’i unutmuyoruz” sloganıyla Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

Sabahın erken saatlerinde Ayasofya, Sultanahmet, Fatih ve Süleymaniye camilerinin önlerinde toplanan binlerce kişi kortejler halinde yürüyüşe geçerek Galata Köprüsü'nde bir araya geldi. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olan yurttaşlar, sık sık tekbir getirerek "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam", "Nehirden denize özgür Filistin", "Yaşasın küresel intifada", "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı.

Çok sayıda STK'nin de katıldığı etkinlikte tüküler, ilahiler, marşlar söylendi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Ey batılı kukla liderleri, tam 27 aydır Gazze topraklarına 210 bin bomba atıldı. 70 bin sivil Filistinli hayatını kaybetti, 45 bin Filistinli ampute oldu. 2 bin 600 aile nüfüstan tamamen silindi. Ey Birleşmiş Milletler, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra küresel barışın teminatı için kurulmamış mıydınız? Küresel adaleti tesis etmek için kurulmamış mıydınız? Din, dil, ırk, herkes eşit değil miydi? Bütün insanlar hür bir şekilde yaşamayacak mıydı? Buradan tüm dünyaya sesleniyorum. İnsan Hakları Beyannamesi ile ortaya atılan bütün maddeler, Gazze topraklarında ihlal edilmedi mi? Görmediniz mi? Yazıklar olsun" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ise yaptığı konuşmada Gazze'de yaşananın asla bir savaş olmadığının altını çizerek şöyle konuştu:

"Gazze'de yaşanan iki ordunun bir araya geldiği bir çatışma değildir, güvenlik meselesi değildir. Gazze'de yaşanan bir halkı, kadınlarıyla, çocuklarıyla, yaşlılarıyla bilinçli ve sistematik bir şekilde yok edilmeye çalışıldığı bir soykırımdır. Bu soykırım, yalnızca 10 binlerce bombayla yapılmıyor. Bu soykırım açlıkla, susuzlukla, soğukla, insani yardımların engellenmesiyle yapılıyor."

"FİLİSTİNLİ, İSRAİL İÇİN İNSAN SAYILMIYOR"

Savaş hukukunun fiilen Gazze'de yok sayıldığını ifade eden Erdoğan, "Cenevre Sözleşmeleri açık ve nettir. Sivillerin hedef alınması, orantısız güç kullanılması, yaşam altyapısının yok edilmesi açık savaş suçudur. Bu suçlar üstelik münferit değildir. Bu suçlar süreklidir. Bu suçlar merkezi kararlarla yönetilmektedir. Hem de İsrail vatandaşlarının güçlü desteğiyle yönetilmektedir. Bunlar bir çatışma değildir. Bunlar devlet gücüyle icra edilen modern bir yok etme siyasetidir. Çünkü Filistinli, İsrail için insan sayılmıyor" dedi.

Dünyanın Rusya-Ukrayna savaşı başladığı andan itibaren takındığı tavra dikkat çeken Erdoğan, Rusya'nın savaşın ardından ambargo konularak, birçok organizasyon ve etkinlikten men edildiğini hatırlattı. Erdoğan şöyle devam etti:

"Diğer yanda 21. yüzyılın Hitler'i Netanyahu ile sarmaş dolaş bir dünya. İşte batı medeniyetinin geldiği nokta. Bir ayrımı muhakkak yapmamız lazım. Biz Müslüman Türk milleti olarak, meselemiz bir dinle, bir halkla değil, bizim meselemiz tıpkı Nazizm gibi, insanı değersizleştiren, üstünlük iddiasıyla başkalarını yok sayan Siyonist ideolojiyledir. Gazze ve Batı Şeria'daki işgal sona ermeden, Filistinliler kendi vatanlarındaki yaşam hakkı ve özgürlüklerini kazanmadan, Filistin devletinin toprak bütünlüğü tanınmadan mücadelemize ara vermeyeceğiz... Türkiye artık güçlü Türkiye. Türkiye artık zulme karşı duran Türkiye. Türkiye artık cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni dünya düzeninin kurucu aklı olma yolunda bir Türkiye. 3-5 haysiyetsiz etki ajanının söylediklerinin aksine, ticaretin devam ettiği yalanlarını atanların aksine, insan olmanın gereği olarak İsrail ile ticaret lehimize olmasına rağmen kestik."

Mitinge yaklaşık 520 bin kişinin katıldığı anons edildi.

Metro İstanbul, mitingin sona ermesiyle birlikte Eminönü - Alibeyköy tramvay seferlerinin normale döndüğünü açıkladı.

KABİNEDEN 8 İSİM KATILDI

Mitinge İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldı.

Ayrıca; TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, eski İçişleri Bakanı ve AKP'li vekil Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile birçok milletvekili, belediye başkanı ve bazı spor kulüplerinin temsilcileri de mitingde yer aldı.

'ERDOĞAN SONRASI' TARTIŞMALARININ MERKEZİNDEKİ İSİMLER KATILMADI

Galata mitinginin organizasyonunda öncü aktör olan Bilal Erdoğan'ın Erdoğan sonrası AKP'de olası rakipleri olarak konuşulan isimlerin mitinge katılmaması dikkat çekti.

'Erdoğan'dan sonrası' tartışmalarında ismi sıklıkla anılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar mitingde görülmedi.

Mitinge katılmayan başlıca isimler şu şekilde:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak