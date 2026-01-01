3 polis şehit olmuştu… O IŞİD’linin amcası konuştu: İlk kimleri öldüreceğini söylemiş!

Yalova merkezde 29 Aralık Pazartesi günü terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, hücre evindeki teröristlerin, polis ekiplerine ateş açması sonucu 7 saati bulan çatışma çıkmış, saldırıda 3 polis memuru şehit olmuştu.

Öldürülen teröristlerden Zafer Umutlu’nun amcası Metin Umutlu Yeni Şafak'a konuştu. Yeğeni hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Metin Umutlu, Zafer Umutlu’yu örgütten kopartmak istediklerini, çatışma günü de teslim olması için ikna etmeye çalıştıklarını ancak başaramadıklarını ifade etti.

“3 YIL ÖNCESİNE KADAR KENDİ HALİNDE BİR ÇOCUKTU”

Yeğeninin Yalova’ya 6 yıl önce geldiğini ve 3 yıl öncesine kadar kendi halinde bir çocuk olduğunu belirten Metin Umutlu, "Ne olduysa, babası hastalanıp yatağa düştükten sonra oldu” dedi.

Yeğeninin örgüte katıldıktan sonra çok değiştiğini söyleyen amca, “Önce sakalını uzatıp bıyıklarını kazıttı. İmana karşı, Kur’an’a karşı farklı söylemler geliştirdi. Günden güne daha da değişti. Bağlı olduğu yapının mahiyetini net olarak bilmiyordu. Ailece toplanıp konuştuk, sonuç alamadık. Aile içi gerilim son dönemde artmıştı” dedi.

200’E YAKIN ÖRGÜT MENSUBUNUN KATILDIĞI DÜĞÜN YAPMIŞ

IŞİD'li teröristin 1.5 sene önce kız kaçırıp evlendiğini anlatan amca, “Düğününe ailece katılmadık. Giden eş-dost ise salonda kendisi gibi 200’e yakın örgüt mensubu olduğunu söylediler. Sonrasında çoluk çocuğu olur, bu işlerden kurtulur diye düşündük. Ama iş, düşündüğümüz gibi ilerlemedi. Yemin olsun eşini bir kez bile görmedik. Bize göstermedi” diye konuştu.

"CİHAT EMRİ GELİRSE İLK SİZİ VURACAĞIM”

Zafer Umutlu’nun öz kardeşinin gidip örgüttekilerle “Kardeşimi yoldan çıkarttınız” deyip tartıştığını anlatan amca, sonrasında yeğeninin gelip kendilerini tehdit ettiğini belirtti.

Amcanın anlattığına göre Zafer Umutlu, ailesini "tekfir" (Bir Müslümanın başka bir Müslümanı kafir ilan etmesi) ederek, “Siz kafirsiniz, tağutsunuz. Sizin öldürülmeniz lazım. Cihat emri gelirse ilk sizi vuracağım” dedi.

Metin Umutlu, bu yüzden birkaç ay önce aile içinde sert bir kavga yaşandığı, abisi ve kardeşinin Zafer Umutlu’yu dövdükleri bilgisini de verdi.

"BİZZAT SAVCILARA YEĞENİMİN TEHLİKELİ OLDUĞUNU SÖYLEDİM"

Örgütten kopması için sürekli uyardıkları yeğenini vazgeçiremediklerini, defalarca da şikayet ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını söyleyen amca, “Kardeşi de ben de şikayette bulunduk. Bizzat savcılara yeğenimin tehlikeli olduğunu söyledim. Güvenlik güçleri aradı, ancak ellerinde delil yok, neye dayanarak tutuklayacaklar. Sonuç alınamadı” dedi.

Amca, çatışmadan 3 gün önce de Zafer Umutlu’nun kardeşinin, abisinin yılbaşında bir eylem yapabileceğinden şüphelendiğini belirterek şikayette bulunduğunu ifade etti.

“TESLİM OLSUN DİYE YALVARDIM”

Çatışmadan haberleri olunca Zafer’in kardeşiyle sabaha doğru Yalova’ya gittiklerini anlatan amca, köye geçmeye cesaret edemediklerini, gelişmeleri arabanın içinde takip ettiklerini kaydetti. Kendisine bir ara telefondan ulaşabildiklerini söyleyen amca, polis katili yeğeniyle aralarında geçen son diyaloğu şöyle anlattı:

“Adeta yalvardım. İkna etmek için çok dil döktüm. ‘Yapma, devletine, polisine kurşun sıkma’ dedim. Teslim olmasını söyledim. ‘Ben demir parmaklıklar arasına giremem’ dedi. Kabul etmedi.”

“CENAZESİNİ ALMAYACAĞIZ”

Şehit polislere Allah’tan rahmet dileyen Metin Umutlu, “Polislere sıkılan o kurşunlar bize de sıkıldı. Ciğerimiz yandı” dedi.

Yeğeninin bu cesareti nereden bulduğunu, silah eğitimini nerede aldığını, silahların nereden geldiğini anlayamadığını anlatan amca, ailenin cenazeye sahip çıkmayacağını belirterek, “Ne ben, ne ailem bu cenazeye sahip çıkmıyoruz. Asla almayacağız. Sen devletime, polisime kurşun sıkıyorsan, ben de senin cenazeni almam” diye konuştu.