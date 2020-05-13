Bakan Koca'dan soru önergesine ölümlerden sonra yanıt
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mustafa Koçak, Helin Bölek ve İbrahim Gökçek ile ilgili soru önergesini her üçü de ölüm orucunda yaşamını yitirdikten sonra yanıtladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, açlık grevindeki Mustafa Koçak, Helin Bölek ve İbrahim Gökçek’in zorla beslendiğine ve kötü muameleye uğradığına yönelik iddiaları inceleyecekleri açıklaması ölümler gerçekleştikten sonra geldi.
HDP Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya, 23 Mart’ta TBMM Başkanlığı’na sunduğu yazılı soru önergesinde, o dönem açlık grevinde olan Mustafa Koçak, Helin Bölek ve İbrahim Gökçek’in durumunu Meclis gündemine taşıdı. HDP’li Kaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle hazırladığı önergesinde üç ismin kendi iradeleri dışında tıbbi müdahaleye maruz kaldığını ifade etti ve bu durumun evrensel insan hakkı normlarına göre insan hakkı ihlali olduğunu bildirdi. Kaya ayrıca bu durumun açlık grevindeki kişilerin zihinsel ve bedensel tahribatına neden olduğunu ifade ederek sorumlular hakkında soruşturma açılıp açılmadığını sordu.
BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 günlük yasal süre içerisinde soru önergesine yanıt vermedi. Bu süreçte önce 3 Nisan’da Helin Bölek yaşamını yitirdi. 24 Nisan’da ise Mustafa Koçak öldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı soru önergesine 6 Mayıs’ta yanıt verdi. Bu yanıt, HDP’li Kaya’nın eline 7 Mayıs’ta İbrahim Gökçek hayatını kaybettikten günler sonra ulaştı.
Video Haberler
- Buket Aydın hakkında dikkat çeken iddia
- 800 liraya satılıyor! Birçok Avrupa ülkesinden talep var
- Bilim Kurulu üyesinden 'Berber' uyarısı
- Parkta oturan gençlere silahlı saldırı: 2 yaralı
- Sarıyer'de otomobil takla attı: 3 yaralı
- Öldürdü, parçaladı, dondurucuda 3 ay sakladı!
- Kameranın açık olduğunu unutan dekandan skandal ifadeler
- Bursa'da talana direnen köylülere jandarma müdahalesi
- CHP'li belediyenin maske atölyesine araştırma başlatıldı
- Diyarbakır'da kağıt toplayan çocuğa zabıta şiddeti