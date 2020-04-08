Bakan Varank: Aşı ve ilaç geliştirme araştırmacılarına burs vereceğiz

08 Nisan 2020 Çarşamba, 12:37

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK bünyesinde koronavirüse karşı çalışmak isteyenlere yönelik burs programı başlatıldığını söyledi. Bakan Varank'ın Twitter'dan yaptığı açıklamada lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılar burs programına başvurabilecek.

Bakan Varank’ın açıklaması şu şekilde:

“Koronavirüse odaklanan başta aşı ve ilaç geliştirme olmak üzere kamu destekli Ar-Ge projelerinde görev alacak araştırmacılara burs vereceğiz. Bu mücadelede bize omuz verecek lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacıları destekleyeceğiz.”

GENÇ ARAŞTIRMACIYA AYLIK 6 BİN LİRAYA KADAR BURS

12 ay süreli staj programına kabulde en önemli şartın Kovid-19 ile mücadelede halihazırda sürdürülen ya da önümüzdeki dönemde başlayacak kamu destekli Ar-Ge projelerinin yürütücüsünden kabul mektubu almak olduğunu söyleyen Bakan Varank, “Lisans öğrencilerine 750, yüksek lisans öğrencilerine 3 bin, doktora öğrencilerine 4 bin 500, doktora sonrası araştırmacılara da 6 bin liraya kadar aylık burs vereceğiz. Bilimsel çalışmalarda bize omuz verecek yol arkadaşları arıyoruz. Bilim insanlarımızın bu dönem hayati önemdeki projelerinde görev almak isteyen araştırmacıların açtığımız çağrıya başvurularını bekliyoruz. Böylelikle koronavirüs tehdidine karşı başlatılan Ar-Ge projelerine nitelikli insan kaynağı kazandırabileceğiz” açıklamasında bulundu.