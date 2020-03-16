Bakan Varank: TÜBİTAK dergilerini ücretsiz erişime açtık

16 Mart 2020 Pazartesi, 11:14

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Koronavirüs tehlikesine karşı tedbirlerimizi almalı kalabalıklardan uzak durmalıyız. Bu vesileyle evde vakit geçirecek başta çocuklarımız için TÜBİTAK dergilerinin tamamını ücretsiz erişime açtık” dedi.