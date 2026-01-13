Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmamoğlu'na açtığı davada karar çıktı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na açtığı manevi tazminat davasında karar çıktı.

İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, Erdoğan'ın ve İmamoğlu'nun avukatları katıldı.

Davanın 'kısmen kabul, kısmen reddedi'ne karar veren mahkeme; İmamoğlu’nun Erdoğan’a 150 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Öte yandan tazminata, paylaşımın yapıldığı 20 Mart 2025 tarihinden itibaren yasal faizin de işletilmesine karar verildi.

2 HAFTA İÇİNDE İSTİNAF'A BAŞVURULABİLECEK!

Erdoğan'ın avukatları, paylaşımdaki ifadelerin açıkça hedef gösterme ve kişilik haklarına saldırı içerdiğini öne sürdü. İmamoğlu'nun avukatları ise, paylaşımın siyasi bir eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirtti.

Karara karşı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde istinaf'a başvurulabilecek.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan, İmamoğlu’nun 20 Mart 2025’te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisine hakaret ve iftira içerikli ifadeler kullandığını belirterek 250 bin lira manevi tazminat talep etmişti.