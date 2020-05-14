Bakanlıktan açıklama! Şehirler arası yolculuklarda tavan ücret belirlendi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklamasına göre tavan ücret kilometreye göre değişecek.
Ulaştırma ve Altyapı bakanlığı, koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetleri dikkate alarak tavan ücret tarifesi belirledi.
Yol mesafeleri dikkate alınarak belirlenen tarifeye göre, 101-115 kilometre arası seyahatlerde 100 lira, 301-350 kilometre arası 150 lira, 901-1000 kilometre arası 250 lira, 2 bin bir kilometre ve üstü mesafelerden ise 500 lira tavan ücret alınacak.
Söz konusu tebliğ 31 Temmuz 2020'ye kadar geçerli olacak.
Çocuklar ve engelliler için geçerli olan indirimler uygulanmaya devam edecek.
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