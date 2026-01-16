Cumhuriyet Gazetesi Logo
Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'a yanıt: 'Tartışma çıkarsa, Cumhurbaşkanım bundan rahatsız olursa...'

16.01.2026 11:33:00
Haber Merkezi
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın sözlerine cevap verdi. "Bülent Arınç AK Partili, ben de AK Partiliyim" diyen Gökçek, "konuşması halinde parti içinde tartışma çıkacağını ve Erdoğan'ın bundan rahatsız olacağını" söyledi.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan eski TBMM Başkanı AKP'li Bülent Arınç, siyasi hafızalara kazınan “Ankara’yı parsel parsel sattı” iddiasının arkasında durduğunu net bir dille ifade etti.

Bununla birlikte sözlerinin üzerinden 10 yıl süre geçmesine rağmen yargının harekete geçmediğini söyleyen Arınç, sosyal medyada dolaşan "İfadeye çağrıldı ama gitmedi" iddialarını kesin bir dille yalanlayarak, "Bir tek savcı bile beni çağırmadı. Çağrılırsam bildiklerimi anlatmaya hazırım" dedi.

GÖKÇEK 'ERDOĞAN RAHATSIZ OLUR' DEDİ

Arınç’ın bu sert çıkışına Melih Gökçek cephesinden cevap gecikmedi. TV100 ekranlarında hakkındaki iddialara cevap veren Gökçek, "Zaman zaman bir yerlerden düğmeye basarlar Bülent Bey konuşur. Şimdi de Mansur Yavaş’ı kurtarma operasyonu olarak bir yerlerden bastılar ve söylettiler" dedi.

Ancak bu konuya girmeyeceğini ve tartışmayacağını söyleyen Gökçek, bunun nedenini de "Bülent Arınç AK Partili, ben de AK Partiliyim. Bülent Arınç’ın oğlu da AK Partili. Ben parti içinde bir tartışma çıkarırsam, Cumhurbaşkanım bundan rahatsız olursa, ben bunu yapmayı kendime hak görmem" diyerek açıkladı. 

İlgili Konular: #Mansur Yavaş #melih gökçek

