Bandırma Vapuru internette yol alacak

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 06:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Atakum Belediyesi’nin işbirliğiyle, 19 Mayıs için internet üzerinden 3 gün sürecek bir etkinlik düzenlenecek.

CHP’nin hafta başında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında da “Yüz Yılın Rotası” adıyla benimsenen etkinlikte Atatürk’ün İstanbul’dan Samsun’a yaptığı yol internet üzerinden tekrar canlandırılacak.

Dijital kutlama programı kapsamında sanal olarak hareket edecek olan Bandırma Vapuru, 16 Mayıs 2020 Cumartesi günü İstanbul’dan yola çıkarak, 19 Mayıs 2020 Salı günü Samsun’a ulaşacak. Vapurun rotası üzerinde 101 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere yaptığı yolculuğu anlatan bilgilendirme içerikleri, videolar, söyleşiler ve dinletiler yer alacak.

Sanal ortamda yolculuğunu gerçekleştirecek olan Bandırma Vapuru Samsun’a ulaştığında CHP’li Atakum Belediye Başkanı’nın yanında, İYİ Partili İlkadım Belediye Başkanı’nın da karşılamada yer alması bekleniyor.

Projenin sonunda CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ayrı ayrı konuşma yapması da planlanıyor.

‘COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ’

Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Torun, “Salgın hastalık günlerinde en fazla ihtiyacımız olan şey milli birlik ve beraberlik ruhudur” dedi.

Milli bayramların bu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun ortaya konuması için önemli bir fırsat olduğunu kaydeden Torun, şunları dile getirdi: “CHP olarak nasıl 23 Nisan’ın coşkuyla kutlanmasına vesile olduysak, 19 Mayıs’ı da aynı heyecanla kutlayacağız. Milli bayramlarımızı unutturmak isteyenlere karşı biz her ne şart altında olursa olsun bu bayramlarımızın ruhunu gelecek nesillere aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız. Birliktelikle bu bayramımızı da kutlayacağız.”