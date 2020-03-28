Bankada mesai katlandı

28 Mart 2020 Cumartesi, 02:00

Koronavirüs salgını, hayatı yavaşlatması ve evde kalmayı zorunlu kılmasına karşın bazı sektörlerde iş yoğunluğunu artırdı. Örneğin kâğıt, medikal malzeme gibi alanlarda üretim daha da hızlandı. Zaten işi ve sağlığı arasında bir seçime zorlanan çalışan, bakanların söylediği gibi “Kendi OHAL’ini” uygulayamayarak işe giderken bankalarda da olağanüstü bir hareketlilik başladı.

Hükümetin açıkladığı ekonomik paketle, ihtiyaçtan konuta her türlü kredi ertelemesi bankaların iş yükünü aniden katladı. Üstelik bunun emekli promosyonlarının yeniden hesaplandığı bir döneme denk düşmesi üstüne tuz biber ekti. Aslında pek çok banka, şube çalışanlarının yarısının evden çalışması yönünde düzenleme yaptı. Virüsün bulaşma hızını düşürmek amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, çalışma saatlerini 12.00-17.00 olarak önerdi, hemen tüm bankalar da buna uydu. Ancak işler beklendiği gibi yavaşlamadı. Banka çalışanlarının verdiği bilgiye göre, gereksinimi olan olmayan hemen herkes üç aylık erteleme için bankaya koştu. Hatta 12.00’de çalışmak üzere şubesine giden çalışan, kapıda kuyruklar oluştuğunu gördü.

UZAKTAN ÇALIŞMA!

Üstelik de ne sosyal mesafeye dikkat eden var ne de virüse... Bir çalışanın söylediği “Küçük esnaf mesela kuaför, işleri yok, zaten kapatıldılar. Onları anlıyoruz... Üç aylık ertelemeden yararlanmak istiyor. Ama maaşlarını tıkır tıkır alana ne demeli...” Hatta iş öyle bir boyuta ulaşmış ki pekçok yurttaş kredi kartı borcunu bile üç ay ertelemek için bankaya koşmuş...

Üstelik uzaktan çalışmanın getirdiği başka durumlar da söz konusu. Bir başka çalışan, “Ben uzaktan çalışıyorum diyen arkadaşım o yetmezmiş gibi iki haftalık rapor aldı. Zaten bizler burada temas halindeyiz. İçeri sırayla da alsak aşırı bir yoğunluk ve temas kaçınılmaz olabiliyor. Ama evdekiler rahat rahat çaylarını içerek çalışıyor” diye anlattı.

FAİZ TARTIŞMASI YAŞANIYOR

Banka çalışanlarının bir diğer sıkıntısı da ertelenen kredilerle ilgili faiz tartışması... Açıklamaları yanlış anlayan yurttaş, ertelemenin faizsiz olacağını sandı. Bir başka banka çalışanı, “Gelen müşteri, Halkbank’ta faizsiz olduğunu söylüyor. Ama bize gelen talimat öyle değil... Mevcut koşullarda erteleme geldi. Yani aradaki üç aylık faizi, kalan taksitlere bölüp ekliyoruz. Zaten faizler düşük, küçücük paralar için yaşadığımız tartışmaları anlayamazsınız” ifadelerini kullandı.

Başvuru ve erteleme işlemlerinin büyük bölümünün uzaktan yapılması mümkün ama halkımız mutlaka ve mutlaka gidip kendisi halletmek istiyor. Hal böyle olunca da olan banka çalışanına oluyor.