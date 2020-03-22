Bankalar Birliği'nden mesai saatleri için tavsiye kararı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), tüm bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararı aldı. TBB'den bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 12.00 ile 17.00 arası olarak belirlendi.

cumhuriyet.com.tr
22 Mart 2020 Pazar, 22:56

Türkiye İş Bankası tarafından yapılan açıklamada “Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımızı ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizin gişe çalışma saatleri, 23.03.2020 Pazartesi gününden itibaren saat 12.00-17.00 arası olacak şekilde değiştirilmiştir” denildi.


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