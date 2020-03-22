Bankalar Birliği'nden mesai saatleri için tavsiye kararı

22 Mart 2020 Pazar, 22:56

Türkiye İş Bankası tarafından yapılan açıklamada “Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımızı ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizin gişe çalışma saatleri, 23.03.2020 Pazartesi gününden itibaren saat 12.00-17.00 arası olacak şekilde değiştirilmiştir” denildi.