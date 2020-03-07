Barış Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz: “Pehlivan cezaevi girişinde darp edildi”

07 Mart 2020 Cumartesi, 16:45

Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü ve gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu ile gazeteci Hülya Kılınç, MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin yayımlanan haber gerekçesiyle tutuklanmıştı. İfadesi alınan Pehlivan, dün tutuklama kararının ardından Silivri Cezaevi’ne götürüldü.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”



OdaTV avukatı Hüseyin Ersöz, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, Pehlivan’ın cezaevi girişinde infaz koruma memurları tarafından darp edildiğini söyledi.

Ersöz, “Bugün ziyarete giden avukat arkadaşlarım bu bilgiyi Barış Pehlivan’dan öğrendi. Pazartesi günü konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

''KÖTÜ MUAMELEYE MARUZ KALMIŞ''



Avukat Serkan Günel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barış Pehlivan'ın anlatıldığı gibi kötü muameleye maruz kaldığını belirtti.

Günel, ''Barış’ları ve Hülya Kılınç’ı ziyaretten şimdi çıktım. 3 ü de tek kişi kalıyor şimdilik ama iyiler. Barış Pehlivan anlatıldığı gibi kötü muameleye maruz kalmış. Kısaca anlatmak gerekirse uslubu nedeniyle uyardığı bir infaz memuru sırtına eliyle 2 kere vurarak hadi hadi içeri demiş... Pek tabi yarası beresi yok ancak bu hukuka aykırı bir muameleye maruz kaldığı gerçeğini değiştirmiyor. Bunu yapan kişinin tespiti ve gereken işlemin yapılması için Adalet Bakanlığı'nı göreve çağırıyoruz.. Bunun dışında aynı koğuşa alınmak istiyorlar. Henüz incelemeden geçmediği için koğuşlarına kitap da verilmemiş (bu normal bir süreç). Pek tabii TV’de yok. Pehlivan elindeki tutanakları okuya okuya ezberlemiş. Terkoğlu ise koğuşta bulduğu bir maarif takvimini 3 kere okumuş.. Cezaevindeki sorunlar yıllardır yaşanan genel sorunlar elbette çözüm bulunmalı ama şu an meselemiz bunlar değil.. Barış’lar ve Hülya Kılınç baştan sona hukuka aykırı bir süreç ile tutuklandılar'' ifadelerini kullandı.