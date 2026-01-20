Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 2 ismin daha testi 'pozitif' çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 6 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Savcılık işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen diğer şüphelilerden Ali Sert ile Rabia Karataş tutuklandı. Şüpheliler Neda Şahin ve Selen Çetinkaya hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

Sözcü'nün aktardığına göre, Sert ve Karataş’ın uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.