Barış Pehlivan'ın darp edilmesi üzerine Başsavcılıktan açıklama

07 Mart 2020 Cumartesi, 20:49

Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü ve gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu ile gazeteci Hülya Kılınç, MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin yayımlanan haber gerekçesiyle tutuklanmıştı. İfadesi alınan Pehlivan, dün tutuklama kararının ardından Silivri Cezaevi’ne götürüldü.

Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, Pehlivan’ın Silivri Cezaevi girişinde darp edildiğini söyledi. Avukat Serkan Günel de Barış Pehlivan'ın anlatıldığı gibi kötü muameleye maruz kaldığını belirtti.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ''Bugün bazı medya organlarında Silivri Cezaevinde bir gardiyanın Barış Pehlivan'ın sırtına vurarak darp ettiği iddiası üzerine Silivri Cezaevi Savcılığımız tarafından olay incelenmiştir. Yapılan incelemeler ve kamera görüntülerinin izlenmesi sonucunda haberlerdeki iddiaların asılsız olduğu tutuklu Barış Pehlivan'ın infaz koruma memurları tarafından hiçbir şekilde darp edilmediği, sözlü ya da fiili kötü muamelede bulunulmadığı tespit edilmiştir. Tutuklu Barış Pehlivan veya avukatları tarafından Cezaevi idaresine, Cezaevi Savcılığına bu konuda sözlü, yazılı herhangi bir müracaat olmamıştır'' denildi.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞIN

Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, ''Gazetecilerin haksız şekilde tutuklanmasından sonra bu açıklamaya şüpheyle yaklaşmamız garipsenmesin. Barış Pehlivan’ın cezaevine girişinden koğuşa gidene kadar ki tüm görüntüleri “dakika dakika” paylaşın, kamuoyu ikna olsun. Aksi lafı güzaf! Önceden de duyurduğumuz gibi bu konudaki suç duyurusunu Pazartesi günü yapacağız ve Barış Pehlivan’ın cezaevinde geçirdiği tüm saatlere ilişkin görüntülerin dosyaya celbini talep edeceğiz'' dedi.

