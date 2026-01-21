CHP’li belediye başkanından o iddialara yanıt: ‘Ruhsat verildiğinde belediye başkan adayı bile değildim’

Bazı basın basın yayın organlarında Bursa'da müteahhitlik yapan Hilmi Şensoy’un, Nilüfer ilçesinde 2023'te yapımına başlayarak 8 bin 300 metrekarelik ruhsat aldığı arsaya, 15 bin 800 metrekare inşaat yaptığı belirtilmiş ve Şensoy’un 2024 yılında göreve gelen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in arkadaşı olması nedeniyle 200 milyon liralık rant elde ettiği iddia edilmişti.

İddialarına yanıt veren Özdemir "iddiaların gerçekle alakası olmadığını" belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim belediyecilik anlayışımız kişiye göre duruş sergilemek değildir. Bizim bugünkü anlayışımız aynı olaya, aynı şekilde davranan bir belediye yaratmak, kuralları, koşulları belli olan, hukuki haklarını herkesin kullandığı bir belediye yaratmaktır. Arkadaşlık üzerinden duruş sergileyen bir belediye yönetimi anlayışına sahip değiliz. Herkesin hakkını aldığı, hakkından fazlasını alamadığı bir belediyecilik anlayışı yerleştirmeye çalışıyoruz. O nedenle bizde böyle şeyler olmaz.

"BUNU İDDİA EDENLERİN AYNAYA BAKMALARINI TAVSİYE EDERİM"

2023 yılında alınmış bir ruhsat var. Ruhsat verildiğinde ben belediye başkanı değildim, adayı bile değildim o tarihlerde. Dolayısıyla ruhsata uygun da bir yapı yapılmaya çalışılıyor ama bizim oraya uyguladığımız herhangi bir şey yok bugüne kadar. Ne seviye tespiti yapmışız ne yapı kullanma izni vermişiz. Ruhsatı veren başkası, bizden önceki dönem. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bu imar rantı var. Buralarda da vardı. Başka yerlerde de vardı ama biz bu hataların parçası değiliz. Hiçbir şekilde bizim kimseye hakkından fazlasını verme gibi bir niyetimiz de yok. O yüzden bunu iddia eden arkadaşların sadece aynaya bakmalarını tavsiye ederim. Tamamen kirlilik üzerinden, tamamen haksız kazançlar üzerinden medya yönetenler başkalarını kendilerine benzetmesinler diyorum. Biz namuslu, düzgün, ahlaklı, vatandaş çıkarını koruyan, yalnızca kamucu anlayışla bakan, 560 bin Nilüferli hemşehrimizin çıkarını düşünen bir belediyecilik anlayışı sergiliyoruz.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ YAPILANA KADAR BU TÜR BASKILARIN HER ZAMAN ÜSTÜMÜZE GELECEĞİNİ BİLİYORUZ"

Bizi çeşitli alanlardan sıkıştırarak iş yapamaz hale getirmeye çalışıyorlar. Burada her gün müfettişler çalışıyor ve bütün arkadaşlarımıza çeşitli konularda alakalı alakasız soruşturmalar açılıyor. En son gelen soruşturmada suç tarihi 2023 diyor. Soruşturma izni verilen kişilerin hiçbiri, ben de dahil 2023’te görevlerinde yoktu. Esas arzu ettikleri CHP'li belediyeleri sıkıştırmak, iş yapamaz hale getirmektir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Antalya’ya, Adana'ya ve diğer belediyelere karşı yapılan operasyonlar asla orada yapılan uygulamalarla alakalı değildir. Tam tersine Cumhurbaşkanlığı seçimiyle alakalıdır. O nedenle Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılana kadar bu tür baskıların her zaman üstümüze geleceğini biliyoruz. Ama biz neyin mücadelesini verdiğimizi biliyoruz. Hiçbir baskı bizi yıldıramaz."