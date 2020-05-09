Barışlar ‘delilleri yok edeceği’ gerekçesiyle serbest bırakılmadı

09 Mayıs 2020 Cumartesi, 06:00

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve sorumlu haber müdürü, gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu ile 8 gazeteci hakkındaki iddianameyi kabul eden İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, tensiple beraber 6 tutuklu gazetecinin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Karar oyçokluğuyla alındı. Bir üye hâkim tutukluluk halinin “ölçülülük” ilkesiyle bağdaşmayacağı gerekçesiyle Terkoğlu’nun adli kontrol ile tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.

Mahkeme, ayrıca MİT Daire Başkanlığı’ndan dava dosyasına gelen evrakların bulunduğunu, bu evrakların üçüncü kişiler ile dosyada usulüne uygun vekâleti bulunmayan avukatlara erişiminin kısıtlanmasına karar verdi. İlk duruşma ise 24 Haziran’da saat 10.30’da.