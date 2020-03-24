Başakşehir Başkanı Gümüşdağ koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Koronavirüs semptomları gösteren Göksel Gümüşdağ, testinin negatif çıkmasına rağmen tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Gümüşdağ, ikinci testin sonucu çıkana kadar izolasyon altında kalacak.
Başakşehir’in resmi medya kanallarından yapılan son dakika paylaşımına göre Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, koronavirüs semptomları gösterdiği için tedbir amaçlı olarak hastaneye yattı.
Yapılan açıklamada Gümüşdağ’ın ilk testinin negatif çıktığı belirtildi. İkinci testin sonucu çıkana kadar tedbiren izolasyonda kalacak olan 47 yaşındaki Gümüşdağ’ın sağlık durumunun iyi ve kontrol altında olduğu ifade edildi.
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