Başakşehir Başkanı Gümüşdağ koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

24 Mart 2020 Salı, 19:10

Başakşehir’in resmi medya kanallarından yapılan son dakika paylaşımına göre Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, koronavirüs semptomları gösterdiği için tedbir amaçlı olarak hastaneye yattı.

Yapılan açıklamada Gümüşdağ’ın ilk testinin negatif çıktığı belirtildi. İkinci testin sonucu çıkana kadar tedbiren izolasyonda kalacak olan 47 yaşındaki Gümüşdağ’ın sağlık durumunun iyi ve kontrol altında olduğu ifade edildi.