Başakşehir-Kopenhag
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk ediyor.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: William Collum, Francis Connor, David McGeachie (İskoçya)
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Aleksic, Visca, Crivelli, Demba Ba
Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bejelland, Bengtsson, Pep Biel, Zeca, Stage, Daramy, Santos, Falk
Sarı kartlar: Dk. 4 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Dk. 4 Santos (Kopenhag)
Medipol Başakşehir ile Danimarka ekibi Kopenhag arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçının ilk yarısı 0-0 bitti.
9. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Edin Visca, rakip yarı sahada kaptığı topla ceza sahasına doğru ilerledi. Visca'nın ceza yayı önünden çektiği şutta top ceza sahası içindeki Crivelli'ye çarpıp yön değiştirdi. Kaleciyi yanıltan meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü. Sonrasında savunma, topu kornere gönderdi. Aynı dakika içinde Visca'nın sol taraftan kullandığı kornerde Epureanu altıpas önünde kafayı vurdu, kaleci Johnsson topu kontrol etti.
33. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca, ceza sahası önüne hareketlenen Demba Ba'ya yerden pasını attı. Demba Ba'nın gelişine çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
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