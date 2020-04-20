Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor

20 Nisan 2020 Pazartesi, 12:50

Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış törenine videokonferansla katıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanenin tümüyle 15 Mayıs'ta hizmete gireceğini söyledi.

BAKAN KOCA: HASTANE BÜTÜNÜYLE 15 MAYIS'TA FAALİYETE GEÇECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, törende yaptığı konuşmada, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçeceğini bildirdi.

Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Başakşehir'in ardından Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni de devreye aldığımızda, İstanbul'un iki yakasında iki büyük sağlık üssümüz olacak."

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacağını belirten Koca, "İstanbulumuz, iki yakadaki şehir hastanelerimizle birlikte sağlık altyapısı bakımından da dünyanın en başta gelen şehri olacaktır." ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİLİK PANDEMİ HASTANESİ OLARAK KULLANILACAK"

Kadın doğum ve çocuk hastanelerinin yataklı servislerinin hizmete alındığını bildiren Koca, bu bölümlerin şimdilik pandemi hastanesi olarak kullanılacağını söyledi.

Bakan Koca, "Başakşehir Şehir Hastanemizin bütün yatakları, yoğun bakım altyapısına sahip olup gerektiğinde hepsi yoğun bakım olarak kullanılabilir." diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Başakşehir Şehir Hastanemizin hizmete giren bölümünün hayırlı olmasını diliyorum. Herkesi tebrik ediyorum. Malum burası yap-işlet-devret anlayışı ile yapıldı. Onun için Rönesans ve ortağına da teşekkür ediyorum. Temelini attığımız günden bu yana 'Başaramayacaklar' diyenler çıktı. Türk müteahhit ve yabancı ortakla tamamladık. İkinci etabı ise Mayıs ayının 20'sinde açacağız.

Gelişmiş ülkelerin sağlık sistemlerinin çöktüğü dönemde elimizdekinin kıymetini iyi bilmeliyiz. Türkiye yatak ve doktor sayısında değilse bile yoğun bakım yatağı sayısında bu sürece oldukça avantajlı girmiştir. Kendi kendimize yeterli olmanın, dostlarımıza yardım eli uzatabilmenin önemini yaşayarak görüyoruz. Türkiye, kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir. Bu başarının gerisinde, 17-18 yılda kurmuş olduğumuz altyapı, attığımız adımların, inşa edilen eserlerin çok büyük önemi var. Kararlı bir adım attık. Yeşilköy Havalimanı'nın bir bölümüne 45 günde hastane inşa edeceğiz dedik. Şu anda bu hastanemizin inşası devam ediyor. Yine Sancaktepe'de bir başka hastaneyi daha yapıyoruz. Bunlar her odasında gerekli olan banyosu tuvaletiyle yapılıyor. Yeşilköy'de hava ulaşımı, Sancaktepe'de hava ulaşımı olacak şekilde tedbirimizi aldık.

Hükümete geldiğimizde milletimize Türkiye'yi eğitim, sağlık, emniyet, adalet üzerinde yükselteceğimizi söylemiştik. Ülkemizde genel sağlık sigortası kapsamı dışında kalan neredeyse kimse yoktur. Gücü olan primini ödeyerek, gücü olmayana devlet desteğiyle herkesi bu şemsiye altına aldık. Eskiden dökülen, şifa değil dert kapısı olan hastanelerimizi binasından personeline kadar tamamen yeniledik. Hayalimiz olan şehir hastanelerini kurmaya başladık. Başbakan olduğumda bunu söyledim. Artık tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği bu proje kapsamında 10 şehir hastanesini hizmete aldık. Toplam yatak kapasitesi 13 bin 417'dir. Başakşehir Şehir Hastanemiz ise bu rakamı 16 bin 99'a çıkarıyor. 8 şehir hastanemizin büyük bölümünü yıl sonuna kadar, kalanları da önümüzdeki yıl hizmete almayı planlıyoruz.

Salgın süreci Türkiye'nin sağlık altyapısının gücü yanı sıra sağlık hizmetlerinin ücretsiz olarak verilmesinin önemini göstermiştir. Türkiye'de tamamen ücretsiz olan pek çok teşhis ve tedavide batı ülkelerinde nasıl büyük meblağlarla mümkün olduğuna rastlıyoruz. Covid-19 hastalığının teşhisinde çok önemli olan bilgisayarlı tomografi cihazının mevcudu Avrupa'dan daha fazladır. Hükümete geldiğimizde bu ülkede doğru dürüst ambulans bile yoktu. Sağlık çalışanlarımızın sayısını 1 milyon 100 bine yaklaştırarak insan kaynağımızı tahkim ettik.

Türkiye sağlık hizmetlerinde destan yazmıştır. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek evlatlarımıza çok daha güçlü bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Ülkemizi bir üst lige çıkartmakta kararlıyız.

Buranın yolunu yarım yamalak bırakan bir belediye var. Bir taraftan yolunu yapıyoruz, bir taraftan metrosunu da yapıyoruz. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yanına metro da gelecek. Hastanemizin ulaşımda hiçbir sıkıntısı olmayacak."

Sağlık Bakanı Koca, yerli ve milli ventilatörün bugün itibarıyla üretildiğini ve kullanıma hazır hale getirildiğini bildirdi. Başakşehir Şehir Hastanesi yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip. Şehir hastanesinde 469 yatak kapasiteli Genel Hastane, 327 yatak kapasiteli Kalp ve Damar Hastalıkları, 311 yatak kapasiteli Ortopedi ve Nöroloji, 521 yatak kapasiteli Çocuk, 359 yatak kapasiteli Kadın Doğum, 367 yatak kapasiteli Onkoloji, 128 yatak kapasiteli Psikiyatri ve 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunuyor.