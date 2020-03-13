Basaksehir’den dev adım

13 Mart 2020 Cuma, 06:00

Ülkemizi Avrupa’da temsil eden tek takım olan Medipol Başakşehir çeyrek finale göz kırptı. Turuncu-Lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Kopenhag’ı Visca’nın 88. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 yendi. Maçta sakatlanan ve arka adalesinde yırtık oluşan Crivelli, bir süre sahalardan uzak kalacak. Bu maçın rövanşı 19 Mart’ta Danimarka’da oynanacak. Ancak Kopenhag kulübü, koronavirüs nedeniyle maçın iptal edilmesi adına UEFA’ya başvurdu. Dünkü mücadeleyi statta 15 bini aşkın futbolsever izledi. Turkcell’in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği çatı projesi “TURKSPORU”, tüm geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlanan maçta, stada gelen taraftarlara özel “Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için” yazılı 17 bin tişört dağıttı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Sporun birleştirici ve gönüllerdeki coşkulu yanına çok ihtiyacımız vardı” dedi.

‘YERİMİZİ GARANTİLEDİK’

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, “Öncelikle, ülke olarak UEFA’daki sıralamamızı, yerimizi garantiledik. Avrupa’daki yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz” dedi.