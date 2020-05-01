Başkan Atay: Biz büyük bir aileyiz

01 Mayıs 2020 Cuma, 08:19

Büyük bir aile olduklarını ifade eden Başkan M. Fatih Atay, “Efeler’de yaşayan vatandaşlarımızın sağlığı için belediyemizin tüm imkânlarıyla gece gündüz büyük birtitizlikle çalışıyoruz. Efelerli hemşerilerimiz hiç endişe etmesin. Bu süreci en kısa sürede atlatacağız ve güzel günlerimize geri döneceğiz. Belediye olarak hertürlü hizmetle vatandaşın yanındayız. Onları bu zorlu süreçte asla yalnız bırakmayız. Daha önce vardı, yine onların yanında olacağız” diye konuştu.

HALK BİLGİLENDİRİLİYOR

Efeler Belediyesi ve Aydın Tabip Odası işbirliği ile kurulan pandemi kurulundaki uzman hekimlerin yer aldığı videolar hazırlanarak “EfelerTV” vatandaşları bilgilendirdi. Hastalıktan korunma ve kontrol önlemleri ve virüse karşı en etkili yöntemolan el yıkama ile ilgili konular anlatıldı. Temizlik İşleri veSağlık İşleriMüdürlüğü ekipleri, ŞehiriçiHalkOtobüsleri, caddeleri ve sokaklarısabunlu su ile temizledi.Kent genelinde bizzatBaşkanAtay’ın başında bulunduğu çalışmalar gerçekleştirilerek ortak kullanım alanları,ibadethaneler ve kahvehanelerde dezenfeksiyon işlemleri yapıldı.Kapalı pazaryerleri dezenfekte edildi ve geçicisüreliğine kapatıldı.Semt pazarlarında tezgâh açan esnafa maske ve eldiven dağıtan “Efe Masa” ekipleri pazar ihtiyaçlarını gidermeye gelen vatandaşların da ellerine dezenfektan sıkıp ateş ölçümü yaptı. Zabıta ekipleri de pazaryerlerinde sık sık denetimlerde bulundu. Hijyen koşullarına uymayan esnaf uyarıldı. Vatandaşların “EvdeKal” çağrısına uymalarıiçin tümbanklar bulundukları yerden sökülerek toplatıldı. Türkiye genelinde 65 yaş ve üstü vatandaşlarile kronik rahatsızlığı bulunanlariçin sokağa çıkma yasağıilan edilmesiyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara ekipler tarafından erzak dağıtımı yapıldı.Emeklilerin maaşlarını çekebilmeleriiçin belediye araçlarıyla bankalara ulaştırılmasısağlandı.

EFEDERS ÖĞRENCİLERİNE YARDIM

Kentte yaşayan 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerine ücretsiz interaktif dijital eğitimsistemi “EFEDERS”, salgın nedeniyle eğitime ara verildiğiiçin öğrencilerin derslerinden geri kalmalarının önüne geçti. Uygulamadan yüzlerce öğrenci yararlandı. 12 yaşından küçük çocuğu olan ve kronik hastalığı bulunan personeline idariizin verdi.Mesaisaatleri 10.00-15.00 olarak belirlendi ve dönüşümlü çalışma sistemiyle odalardaki çalışan sayısı azaltılarak sosyalmesafenin korunmasısağlandı. Pazaryerlerine yönelik önlemve denetlemelerini artıran ekipler, girişlerin tek noktadan yapıldığı pazara gelen vatandaşlaramaske dağıtıp, ateş ölçümlerini yaptı ve dezenfeksiyon tünelinden geçirdikten sonra içeri aldı.Giriş çıkışların ayrı noktalardan kontrollü olarak yapıldığı pazarlara gelen 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlar pazara alınmadı.Üretilen dezenfeksiyon tünelleri kısa sürede diğer pazaryerlerinde ve ilçenin farklı noktalarına konulacak.