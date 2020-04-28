Başkan Çebi: Beşiktaş özüne dönecek

28 Nisan 2020 Salı, 15:03

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, eski yönetimin bankalar birliği ile yapılan anlaşma sonrası kulübün yürümeyeceğini gördüğü için seçim kararı aldığını söyledi.

TRT Spor'un yayınına konuk olan Çebi, "Sportif olsun iş hayatı olsun kararların beraber alınması gerekiyor. Bizim için virüs öncesi durumla sonrasında değişen bir şey yok. Kasamıza giren para yoktu. Bankalarla oluşturulan kredi anlaşmaları var. Paranız oraya gidiyor, gelecek paralar da oraya gidiyor. Ne gariptir ki o sözleşme sonrası erken seçim kararı alındı. O imza sonrası Beşiktaş'ın yürüyemeyeceği görüldüğü için seçim kararı alındı. Böyle bir şey imzalayamazsınız. Bütün gelirleriniz bankaya gidecek. Gelir olması için faaliyet göstermeniz lazım faaliyet olmazsa gelir olmaz." diye konuştu.

Beşiktaş'ın ekonomik durumunun farkında olup umursamayanları garip karşıladığını söyleyen Çebi, "Camiada durumun farkında olanlar ve olmayanlar var. Farkında olup umursamayanlar garibime gidiyor. Hep beraber olmazsak başarılı olamayız. 'Paran varsa öde' diyorlar. Ödeyelim de bunu ne ben de iş güç sahibi olan kimse bu borçların tamamını ödeyemez." diye konuştu.

"KULÜPLER OLMAZSA FUTBOLCULAR DA OLMAYACAK"

Futbolcuların alacaklarında indirim istediklerini söyleyen Çebi, "Bu rakamlar zaten yüksekti. Gelirlerin üstünde yapılmış sözleşmeler söz konusu. Kulüpler olmazsa futbolcular da olmayacak. Top oynadıkları kulübün hayatta kalması onların da mesleği icra etmesi için gerekiyor. Bazılarıyla henüz yol alamadık ama ümitliyiz, henüz pes etmedik. 'Bazıları burası bizim evimiz' diyerek gerekli yardımı yapmaya çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek dönemde sponsor gelirlerinin düşeceğini kaydeden Çebi şunları aktardı:

"Sponsorlarımız Beşiktaş'ın şu ana kadar arkasında durdular. Vazgeçme hakkı olanlardan vazgeçenler oluyor. Yeni dönem için onlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Sponsorlarımız da bu durumdan etkilenecekler. Bize verecekleri rakamlar eskisi gibi olmayacak. Taraftarsız oynama da söz konusu, bu da büyük bir gelir kaybı. Böyle bir süreçte gelir kaybımız taraftarı da kaybedince yüzde elli olacaktır. Faiz giderlerimizde düşüş yok ama. Sayın Cumhurbaşkanımız faizin artışına karşı çıkıyor. Faaliyetlerimize ödeyecek para zaten kalmıyor. Önümüzdeki sene başlamadan bankalarla yapılan kredi sözleşmesini revize etmemiz gerekiyor. Şu süreç geçerse haziran, temmuz gibi masaya yatırıp gelirlerin bir kısmını karşılayacağı bir sistem talep ettik. Biz de kendi bütçemizden fedakarlıklar yaparak bu acıyı çekmek zorundayız. Eskisi gibi para harcama şansımız yok."

Salgın sürecinde kulübü kurallara uyarak Ümraniye'den yönetmeye gayret ettiklerini söyleyen Çebi, insanlarla yakın olmayı ve kulübün sportif faaliyetlerini izlemeyi özlediğini söyledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig 2019-2020 sezonunun sağlık koşulları uygun olduğu takdirde oynanması gerektiğini söyledi.

Çebi, "Sağlık, her şeyden önce gelir. Bunu kenara iterek herhangi bir faaliyet doğru değil. Kontrol edilebilir ve futbolcuların tehlikede olmayacağı, yayılmayı önleyecek bir faaliyet yürütülecekse bunu yapmalıyız. Antalya veya başka yer olabilir. Yeter ki tedbirler alınsın. Ama sağlık geri plana itilerek maçları tamamlama düşüncesi içinde olursak bu mücadelede çok büyük kayba uğrarız." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, yayıncı kuruluş beIN Sports'a yaptığı "Ligler mevcut haliyle tescil edilebilir. Eğer ligi oynanmamış kabul edeceksek benim tercihim, son 5 yıllık kulüplerin başarı durumuna göre onlar Türkiye'yi yurt dışında temsil eder." açıklamasıyla ilgili, "O ifadeyi kullanırken Trabzonsporlu taraftarlar bana çok kırıldı. Ben doğruyu ifade etmek zorundayım. Bir gölgede şampiyonluk alınmasını doğru bulmadım. Ben Beşiktaş'ın şampiyon ilan edilmesini söylemedim. Bu sezon oynanmamış kabul edilsin, Avrupa'ya gidilecekse de UEFA'nın da koyduğu kritere uygun olarak gidilsin dedim. Gelirleri de herkesle bölüşelim dedim. Son derece birleştirici bir cümle kurmuşken bunun başka yerlere çekilmesi beni üzdü." diye konuştu.

Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbol takımında genç bir kadroyla yola devam etmeyi istediklerini aktardı.

Uygulayacakları transfer politikası hakkında konuşan Çebi, "Özümüze dönmek zorundayız. Bunu tercih de ediyoruz. Genç bir kadro kurmak istiyoruz. Uzun süre forma giyecek oyuncuları almak zorundayız. Kulübe gelir sağlayacak futbolcuları ortaya çıkarmak zorundayız. Yaşlı, pahalı ve katkı vermeyen transferler yapmamamız gerektiği konusunda hemfikiriz. Gelecek sezon genç, başarılı olabilecek ve kabiliyetli futbolcularla devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş ile sözleşmesini feshedeceği iddia edilen Alman kaleci Loris Karius'un son durumu hakkında şunları kaydetti:

"Karius burada kalırsa, gitmekten ve sözleşmesini feshetmekten vazgeçmişse onun kararını hoca verebilir. Hoca da bize son 8 haftada yenilerle önünü görmek istediğini söyledi. Şans bulamamış oyuncuların da son 8 haftada durumlarını görmek istiyor. Karius, fesih yapıp gidene kadar bizim futbolcumuz. Takdir onun. Bu kararı kendisi verecek. Bizim Karius ile kontratımız mayıs sonunda bitiyordu. Gitmek istiyorsa olay bitmiştir. Gidebilir. Ben kalayım, Beşiktaş'ın ekmeğini yedim, son güne kadar kalırım karakteri ve mizacı varsa kalır. Bunu görürüz."

Çebi, siyah-beyazlı takımda kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda sözleşmeleri bitecek Pedro Rebocho, Kevin-Prince Boateng, Muhammed Elneny ve Abdoulay Diaby ile devam edip etmeyeceklerine ilişkin bir soruya, "Bazıları var, bazıları yok. Onların içinde bazıları evet, bazıları hayır. Onu sonra konuşacağız." cevabını verdi.











